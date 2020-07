Asimptomaticii ne-au scos din planul Juncker

O discuție sterilă promovată cu obstinație de nespecialiști este transformată în subiect național, deși nici specialiștii în medicină nu se pot pronunța tranșant în fațetele problemei asimptomaticilor. Spaima de coronavirus produce și monștri care, după miezul nopții, pot aduce insomnie.

La fel de adevărat, nici „curajul” de a ieși la întâlnirea cu virusul, ca o dorință, nu te lasă să dormi liniștit. Dacă tot ne-a zburat somnul, am putea să pornim „în căutarea timpului pierdut”, recuperând subiecte pe care le-am neglijat la lumina zilei. O subtilă manipulare instituțională reușește să ascundă teme importante sub poleiala dezbaterilor pe subiecte care au consistența baloanelor de săpun, lăsându-le multora impresia că „sunt informați”. Așa o fi! Proporția de nemascați care se bucură în înghesuială de vacanță arată că teoria negaționistă are mulți adepți.

Amenzile nu țin loc de educație, nici proverbul uitat „frica păzește bostanii” nu-i protejează pe „libertarieni” de pericole iminente. E la fel ca în cazul celor dependenți de beția vitezei, asociată cu inconștiența de a sfida recomandările de prevenție minimale. Întorcând pe toate părțile marea întrebare hamletiană „unde e cel mai bun loc de cazare pentru asimptomatici”, cred că nu vom găsi răspunsul nici după ce se va fi stins pandemia.

Prinși în disputa fără de sfârșit, n-am observat cum au trecut pe lângă noi miliardele de euro puse la bătaie de un program al UE pentru stimularea economiei lovite de criza anterioară. Fondul European pentru Investiții Strategice, cunoscut sub numele de Planul Juncker, a ajuns la ora bilanțului, acțiune de evaluare firească în momentul lansării unui nou plan de relansare economică. Cum a beneficiat România de investițiile girate de Banca Europeană de Investiții?

Din cele 71,8 miliarde de euro proiecte semnate de BEI cu beneficiarii fondurilor, România a reușit să atragă doar 829 milioane de euro. Suma, raportată la PIB, ne plasează pe locul 21 între cei 27, adică prin coada plutonului UE. Pentru că vrem să ne comparăm cu cei de „statura” noastră la acest indicator intensiv, aflăm că Bulgaria este pe locul doi, iar Grecia, cu 2,8 miliarde de euro atrase, stă în fruntea Europei. Acest fond a fost lansat pentru a stimula promovarea unor start-up-uri în domenii dinamice tehnologic sau cu rezonață socială pentru atragerea forței de muncă tinere. „Performanța” submediocră ne arată că în timp ce alții se concentrează în acțiuni care aduc folos, noi ne învârtim în jurul cozii, urmărind cu prioritate să vedem ce urmă lasă. De ce au reușit polonezii să atragă pe acest program de 5 ori mai mulți bani decât românii? UE îți dă, dar nu-ți bagă și-n traistă!

Vor urma explicații și paraexplicații dacă cineva va „îndrăzni” să ducă în analiză, la nivel guvernamental, „succesul” avut în Planul Juncker. Probabil că nu se va deschide subiectul; noi avem deja expuse următoarele mari planuri întinse pe două cincinale. Ne aflăm iar la ora „vom face”, lecție pe care politicienii au învățat-o bine. Lansarea planului care vizează anul 2030, făcută lângă găurile terenului de golf de la Clubul Diplomatic, pune o pânză subțire peste gropile care-și așteaptă proștii să dea în ele. Și prostia are asimptomaticii ei lăsați liberi să infecteze mai ales punctele de decizie.