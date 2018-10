Autostrada corvetelor

Săptămâna care a început se anunță una cu mari cheltuieli pentru bugetul public. Ele se concentrează pe achizițiile de armament pentru Forțele Navale, ajunse la faza deciziilor. Luni, am aflat via SUA, se deschide licitația pentru sistemele de instalații mobile de lansare rachete antinavă (S IML). Lansatoarele respective sunt plasate pe mijloace de transport terestre, adecvate să asigure mobilitatea pe litoralul Mării Negre, capabile să îndeplinească misiuni de neutralizare a navelor din grupările navale ale inamicului. Valoarea achiziției este de circa 140 milioane de euro, fără TVA. Nu atât suma este de analizat, cât o condiție limitativă pentru competitori, de livrare după anul 2000 a unor sisteme similare, cu o valoare de minimum 137 milioane de euro. Acest amănunt exclude mari companii specializate, care s-au dezvoltat în ultimii ani și au contracte semnate, substanțial peste nivelul de excludere de la licitația din România. Inima sistemelor sunt rachetele și radarele, nu camioanele, așa încât am putea avea de-a face cu o licitație deschisă, legală, dar organizată în fapt pentru un câștigător dinainte anunțat. Norvegienii de la Konsberg, favoriți unici în condițiile date, mai au și o vânătaie din relațiile anterioare cu serviciile românești, pentru o mită de multe milioane, dosar-schelet uitat prin dulapurile DNA. Problema devine și mai complicată la achiziția publică a celor patru fregate, cu procedura aflată în faza iminentă de depunere a ofertelor financiare. Condiția de departajare este prețul cel mai mic. Sunt, din informațiile noastre, trei competitori: Damen (Olanda), Fincantieri (Italia), Naval Group (Franța). Este simplu să aflăm imediat, poate chiar azi, cine ia comanda de 1,6 miliarde de euro pentru cele patru corvete. Și aici este un schepsis: se vehiculează ideea ca oferta cu prețul minim să nu fie anunțată imediat după ce reprezentanții competitorilor depun oferta generală în care se află și plicul cu oferta financiară. Comisia s-ar retrage și va anunța abia după două-trei săptămâni ofertantul cu prețul minim. Procedura, evident, naște suspiciuni, mai ales că unii s-au și dat favoriți în timpul vizitei ministului Fifor în SUA. Dacă adăugăm că se preferă aceleași rachete pe SIMIL ca și pe corvete, putem spune, ca oltenii din jurul ministrului, că licitațiile ,,e legate”. Bugetul pentru cele două achiziții pentru Forțele Navale este comparabil cu cel estimat și anunțat de Guvern pentru Autostrada București-Comarnic- Brașov, pe care am putea-o numi Autostrada fregatelor. Motivele le vom dezvolta în analize viitoare. Sperăm ca ziua de azi să nu fie cu trei ceasuri rele!