Băiatul cu coşuri e prinţul planetei

Vedetele de prim rang ale Mondialului, metaforizând lebedele cele mai albe din “Lacul lebedelor” au plecat acasă cu penele jumulite, dar starurile de multe carate au început tratativele cu noile cluburi, doritoare să le achiziţioneze pe sute de milioane de euro. Ronaldo se vede în Grecia cu patronul Juventusului, care intenţionează să rupă piaţa transferurilor. Barcelona se pregăteşte să-şi subţieze buzunarul, propunând o sumă grasă pentru aducerea lui Hazard de la Chelsea. Tot de sub aripa lui Abramovici Barca vrea să-l înregimenteze şi pe titirezul cu păr vâlvoi, pe William.Cristiano Ronaldo pare dintr-o altă dimensiune, driblinguri năucitoare, starturi de fulger, şuturi măsurate parcă cu şublerul. Cele patru goluri marcate de Portugalia în primele două partide, dintre care trei boabe în poarta spaniolilor toate au fost înscrise de Ronaldo. Messi a feştelit-o, a jucat anemic şi Argentina a părut o mâncare de regim, fără sare, fără gust, fără nici un chichirez. Cristiano Ronaldo, cu trupul lui de perfecţiunea unei statui antice greceşti are farmec şi pe teren şi chiar când câteva secunde face reclamă la un bolid de automobil, dar şi la un şampon duşman cu mătreaţa. Trebuie să amintim şi să subliniem mai apăsat că antrenorul care l-a promovat la prima echipă şi la debutat la Sporting Lisabona a fost românul Boloni. I-a insuflat curaj fiindcă băieţandrul Ronaldo, cu preaplin de talent era pe atunci un tinerel cu coşuri multe pe faţă, care-l făceau retras şi temător în a ieşi în faţă. Neymar jr cu frizura lui de alintatul Goe a făcut tot felul de scamatorii, fără scuturarea plasei şi adversarii au lustruit iarba cu el, căzând mereu de-a berbeleacul. La greu, reprezentativa Braziliei s-a bazat tot pe titirezul William şi pe truditorul Fernandinho. Să spunem cu voce tare că ambii brazilieni au fost şlefuiţi şi propulsaţi în nobilimea fotbalului de Mircea Lucescu. I-a luat pe bani modeşti şi după ce au strălucit sub bagheta lui au fost vânduţi de Şahtior pe sume grase. Vedeta de la Chelsea, William, dar şi Fernandinho de la City au rămas amici cu românul nostru Raţ. A istorisit inimosul fundaş stânga Raţ că Mircea Lucescu găsise o schemă deşteaptă pe partea stângă a Şahtiorului încât se armonizau mereu dreptaciul Williams cu fotbalistul de picior stâng Raţ. Oricum purtare de boier la Pirlo, creierul naţionalei Italiei, de la Juventus şi Milan, care a mulţumit respectuos lui Mircea Lucescu, descoperitorul lui şi cel ce l-a pus în valoare încă de pe vremea evoluţiei la Brescia.