Banii au roţi şi fug de întuneric!

Când statul nu dă semne de stabilitate politică şi de predictibilitate legislativă, posibilii investitori caută alt drum. Banii au roţi. Banii circulă firesc dinspre conturile investitorilor înspre economiile care le favorizează accesul, dar şi multiplicarea. România nu favorizează accesul banilor pentru că este o ţară cu infrastructură izolată, fracturată (mai ales infrastructura de transport). Cât priveşte multiplicarea banilor, aici am sta bine dacă nu am sta rău: cadrul fiscal (legislativ în general) nu e împovărător, dar este foarte schimbător, iar banii se tem de schimbări bruşte, neplanificate. Banii care se tem fug. Banii care nu se tem nu există. Am scris recent în Jurnalul despre riscul pe care îl are România de a deveni un exemplu negativ despre cum se pot alunga investitorii. Citam un raport potrivit căruia pierderea statului român s-ar ridica la circa 7,5 miliarde de dolari, semnificând venituri bugetare potenţiale, dar nerealizate dacă cele două consorţii de la Marea Neagră nu iau decizia de investiţie, în prezenţa unei legi restrictive şi a unui impozit suplimentar împovărător. Actualitatea confirmă existenţa acestui risc: compania austriacă OMV a amânat pentru 2019 decizia dacă va investi sau nu în proiectul de extracţie a gazelor naturale din Marea Neagră, transmitea Reuters, citându-l pe directorul executiv Rainer Seele. Iar motivul amânării deciziei este, evident, întârzierea adoptării legii offshore, dar - cred eu - şi condiţiile în care un subiect de importanţă strategică a fost jucat la masa şantajului politicianist. La rândul ei, Black Sea Oil & Gas, companie deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, susţine -citată de profit.ro - că evaluează în prezent impactul Legii offshore. Cum scriam mai sus, banii care se tem fug. Banii - ca şi oamenii - se tem de “întuneric”: de incertitudine, de nesiguranţă, de lipsa de orizont. Ţara care nu-i face să se simtă siguri şi “la lumină” rămâne o ţară săracă. Cred că, din acest motiv, România e cea mai săracă ţară din UE: nu face lumină, iar banii fug de întuneric.