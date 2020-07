Bărbaţii nu rezistau farmecului Mariei Tănase

„Cine iubeşte şi lasă/Dumnezeu să-i dea pedeapsă/Târâişul şarpelui/Și pasul gândacului”. Când Maria Tănase aruncă blestem asupra celor ce trădează în dragoste parcă se despică cerul. „Două fire, două paie,/Ia Ciuleandra la bătaie,/Și-ncodată, măi băieţi,/Hoop ş-aşa ş-aşa”! Când Ciuleandra devine furtună, în vocea Mariei aleargă mai repede şi Oltul, şi Jiul spre Dunăre. Maria Tănase era fascinantă, te învăluia irezistibil farmecul ei, ochii Mariei se întreceau cu gravitaţia să atragă totul. Avea un succes teribil la bărbaţi, deveneau robii iubirii pentru doamna subţirică, brunetă, cu voce gravă, mângâietoare şi deopotrivă poruncitoare. Era o adolescentă de 17 ani când s-a îndrăgostit de ea şeful rezidenţei de spionaj a englezilor în România. L-a rugat bărbatul rafinat pe marele folclorist Hary Brauner s-o asculte pe Măria. N-a fost în formă bruneta olteancă şi spionul occidental amorezat a trebuit să se roage iar de Brauner s-o mai asculte o dată. Bătrânul Hary Brauner a poftit-o pe tinerica Maria să istorisească ceva din copilăria ei din Mahalaua Cărămidarilor. Cu ochii ei hipnotizanţi, de culoare deschisă, Maria s-a aşezat pe vine, a pornit să povestească şi brusc s-a ridicat în picioare, a început să cânte încât Brauner a rămas uimit. Maria Tănase a ridicat sălile în picioare şi la Expoziţia Mondială de la Paris. S-a ţesut şi idila cu Brâncuşi. Maria îi cânta genialului sculptor, mult mai în vârstă ca ea, acesta aţipea, Maria îi sprijinea spatele cu trupul ei, apoi îi aşeza o pernă şi pleca tiptil, murmurând cântecul de somn al artistului cosmic. Ţăranul posomorât i-a dat povaţă Mariei să treacă şi la studiu pentru evoluţie la Operă. „Altfel, rămâi o bocitoare”, i-a spus, necioplit. S-a destrămat iubirea dintre două genii, făcând vid în jurul personalităţii lor. Maria Tănase a fost toată viaţa căsătorită cu un avocat ratat, care a lăsat-o să facă ce vrea, iar la umbra renumelui ei pierdea timpul prin restaurante. S-a înamorat de Maria Tănase şeful serviciilor secrete româneşti Cristescu. Legionarii îi puseseră gând rău Mariei că n-a vrut să cânte imnul legiunii şi că l-a avut mentor pe evreul folclorist Brauner. Şeful serviciilor secrete Cristescu a trimis-o pe Maria Tănase să cânte mai mult de un an în Turcia. Există varianta că Maria Tănase a lucrat pentru serviciile de spionaj. „Mărioară, de la Gorjîî”! La drumul spre Cimitirul Bellu, pe Maria Tănase au însoţit-o peste un milion de bucureşteni.