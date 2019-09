Beția de cuvinte și beția puterii

Așadar, aici am ajuns în acest timp în care mitocănia agresivă, ura patologică și intoleranța fanatică sunt considerate manifestări ale normalității! Ieri, profesorul universitar doctor Adrian Năstase urma să susțină la Muzeul Municipal „Regina Maria”o expunere despre „Rolul elitelor în construcția României moderne”, în cadrul unei manifestări organizate sub egida Fundației Europene Titulescu în colaborare cu prestigioase instituții culturale din Iași. Am scris „urma să susțină o expunere la Muzeul Municipal”, pentru că,după un ordin telefonic dat de primarul Mihai Chirică, instituția respectivă nu a mai avut voie să găzduiască manifestarea! Situație în care aceasta s-a desfășurat la Muzeul Militar „Regele Ferdinand I”.Chiar dacă același primar Mihai Chirică telefonase și acolo transmițând mesajul său imperativ. Spre onoarea lor, bravii militari aflați la conducerea acestui muzeu nu s-au lăsat intimidați și au rămas pe poziții. Creată fiind această situație incalificabilă, profesorul universitar doctor Adrian Năstase a renunțat să doneze Muzeului Municipal impresionanta colecție de litografii și fotografii de epocă a căror valoare este estimată la mai mult de 100.000 milioane euro. Dar nu numai despre această însemnată pierdere pe care o suferă tezaurul istoric și cultural al Iașiului este vorba, cât despre nemeritata și atât de urâta ieșire a primarului Mihai Chirică de pe urma căreia pe obrazul urbei se așterne o umbră rușinoasă și absolut nemeritată.

Să admitem, totuși, că ar fi putut exista anumite motive pentru care vremelnicul chiriaș al cabinetului Primarului Iașiului a dat nenorocitul ucaz. Civilizat și corect ar fi fost ca decizia să fie motivată și justificată în timp real pentru a nu se crea confuzii sau interpretări eronate. Este adevărat, după ce Adrian Năstase a postat pe blogul său un text în care,printre altele, face referire și la gestul foarte puțin ospitalier al primarului Mihai Chirică, Primăria Municipiului Iași a emis un comunicat de presă în care numește cele relatate „afirmații pur și simplu jenante”, invocând,totodată, anumite vicii de procedură pe care, chipurile!,Fundația Europeană Titulescu nu le-ar fi respectat. Așa după cum se mai pretinde că donatorul Adrian Năstase nu a procedat corect, foarte probabil pentru-că nu a cerut voie domnului primar înainte chiar să se gândească dacă i se dă voie să facă acel cadou muzeului ieșean. După care, pentru că finis coronat opus, în ultimul pasaj ni se dă de știre că alegațiile lui Adrian Năstase „nu fac obiectul interesului nici al primarului (Mihai Chirică n.n.),și, credem, nici al ieșenilor în general”. Mai rar mostră de modestie și de bună purtare!

La fel de adevărat este,însă, și faptul că, într-un fel, terenul pentru ordinul primarului Mihai Chirică a fost pregătit de niște trompetiști de serviciu care anunțau că „Adrian Năstase vine pe furiș la Iași”.De ce anume „pe furiș” atâta vreme cât acțiunea a avut loc într-un spațiu deschis marelui public, asta nu ni se mai spune. În schimb, propaganda specializată nu pierde ocazia să reia otrăvitele clișee despre „coruptul Adrian Năstase”,etc,etc,etc. Până aici, nimic de mirare că doar de asta mănâncă și băieții o pâine de năimiți. Numai că, să nu uităm, că același Adrian Năstase, pe care încearcă să îl marginalizeze și să îl obstrucționeze indivizi de asemenea factură, este cel în al cărui mandat de prim ministru al României- ale cărui merite de excepție sunt recunoscute până și de unii dintre cei mai înverșunați dușmani ai săi- țara noastră a dus extrem de dificilele negocieri la încheierea cărora am devenit stat membru al Uniunii Europene. Iar dacă, după 2005, ne-am trezit în fața faptului împlinit și am constata, cu mare îngrijorare că „noi, cu o anumită Uniune Europeană am negociat și cu alta va trebui să lucrăm de-acum înainte” asta nu mai poate fi, în nici-un caz, vina lui Adrian Năstase! Cel care, de fapt, a și rostit acest amar adevăr…

Admit, pentru uzul demonstrației, că puritanul domn primar Mihai Chirică nu permite ca în urbea pe care o păstorește, să țină o prelegere o persoană pe care, nu-i așa?, justiția cu ghidaj politic a executat-o după cum a primit ordin. Numai că, iertat să fiu, dacă răsfoim pe gazetele care apar în dulcele târg al Ieșilor, constatăm că există orașece controverse și semne de întrebare asupra patrimoniului imobiliar al domnului primar. Asta ca să citez doar unul dintre subiectele intens dezbătute în paginile gazetelor ieșene și care, mai mult sau mai puțin întâmplător, au legătură directă cu domnul primar Mihai Chirică. Controverse și semne de întrebare care, zice-se,ar face obiectul unor preocupări ale procurorilor de la DNA. În plus, nici de bănuiala că, la originea acestui procedeu absolut suburban de a-l declara pe Adrian Năstase persona non grata la Iași- din motive mai degrabă de factură politicianistă decât politice- nu poate fi absolvit primarele Mihai Chirică, atâta vreme cât domnia sa a fost exclus din PSD în 2017.Partid în istoria căruia,indiscutabil, Adrian Năstase are o prezență marcantă, incomparabilă. Ceea ce, cu sinceră părere de rău, nu putem spune și despre ex PSD-istul Mihai Chirică.

Și totuși, toate acestea s-au petrecut la Iași, această eternă și mereu tânără „Florență a României”, așa cum a definit-o în chip magistral G.Călinescu! Legendară vatră de Istorie și de Cultură a neamului moldovenilor despre a căror ospitalitate, ea însăși legendară, Dimitrie Cantemir scria că pentru „chipul în care primesc oaspeți străini și drumeți sunt vrednici de cea mai mare laudă”. Acest fel aparte de a primi oaspeți și drumeți fiind expresia însăși a unei generoase educații transmise din generație în generație și care, astăzi, înnobilează ființa morală și spirituală a Iașiului și a oamenilor săi.

Mai poate fi, atunci, crezut cetățeanul și primarul Mihai Chirică atunci când vorbește cu emfază despre educație și ne învață că ar fi „resursa unui stat care se dorește longeviv”?! Oferind, domnia sa, un exemplu de educație modernă, democratică și profund nediscriminatorie atunci când numește unele state de pe mapamond: „națiuni care sunt coborâte din copaci”. Firește că nu și, mai degrabă, cred că îi putem răspunde cu sarcasticele cuvinte ale lui Titu Maiorescu „nomaluri de cuvinte fără nici-un miez, bășici umflate cu aer gol”. Sau, tot cu vorba mentorului „Junimii”: beție de cuvinte.

Care, în cazul de față, face casă bună cu beția puterii!