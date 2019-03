Bun e vinul ghiurghiuliu, chiar şi cu crampoane

Refrenul ăsta cu ciocnit de pahare fără frână i-a ameţit rău, până la clătinare, cariera unui fotbalist talentat, performanţele lui Gabi Tamaş au suferit mereu de ameţeli. Ultima ispravă cu alcoolemie sărită din ţâţâni, ca şi viteza limuzinei de peste 200 de kilometri, nesiguranţa volanului învârtit de mâini înmuiate de alcool nu au fost trecute cu vederea de poliţiştii din Israel, care l-au arestat pe năzdrăvanul fundaş român.

L-au trimis în faţa judecătorilor şi, păcat de evoluţiile bune ale lui Tamaş la echipa din Haifa, conducătorul clubului israelian nu i-a luat apărarea necondiţionat, ci aşteaptă hotărârea judecătorească definitivă. Chefliul Tamaş e în spatele gratiilor. El are vechime zdravănă în răsturnarea paharelor pe gâtlej, nu a intrat în „vacanţă” cu băutura, deşi a dat buzna în necazuri de multe ori. Tamaş este un coleg simpatizat, are replică hazoasă, îşi oferă ajutorul, a salvat poarta multor echipe, a naţionalei, a lui Dinamo, a Stelei, a cluburilor din Anglia. Ciudat, Tamaş, chiar prins în ridicolul beţiilor, nu s-a căit, ba mai mult, a susţinut că în orele libere poate să facă ce-i pofteşte inima sau, mai curând, ce-i pofteşte gâtlejul. Când ajunge la un prag de alcool, scapă caii. Petrecea cu prietenul lui bun Pancu, dar l-a pocnit cu pumnul în ochi, încât Pancone şi-a ascuns ochiul vânăt multe zile sub ochelari de soare, iar a doua zi, Tamaş l-a îmbiat la alt chef. Tamaş nu e fustangiu, nu se distrează cu femei, e fidel nevestei Ioana, dar cu băutura nu se ceartă niciodată. L-a exasperat şi pe tatăl lui, colonel de poliţie în Braşov şi Poiană. Nu l-au pus pe gânduri exemplele celebre de vedete, care şi-au ruinat viaţa, carierele prin abonamentul la alcool. Gascoigne, starul Angliei, a ajuns să fie cules dintre tomberoanele cu gunoaie, talentatul George Best a stricat doi ficaţi transplantaţi, pe care i-a înecat în alcool până a murit. Gigi Becali l-a cocoloşit, simţind valoarea lui fotbalistică, a ascuns neprezentarea lui Tamaş la antrenamente, cumetriile până în zorii zilei, i-a luat apărarea în faţa antrenorilor Rădoi, Reghe, dar nu s-au mai putut masca escapadele zăpăcite de băutură. Nebunia beată în Israel riscă să-i reteze iremediabil cariera talentatului şi agreabilului Tamaş.