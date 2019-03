Bunicuța salvatoare

Pe 20 spre 21 martie noaptea, o bunicuță din Yorkshire posta pe internet o petiție pentru rămânerea Marii Britanii în UE. Până sâmbătă la prânz, peste 4 milioane de britanici semnaseră deja pentru revocarea Articolului 50. Legea britanică spune că orice petiție care strânge peste 100 de mii de semnături este obligatoriu subiect de dezbatere parlamentară. Discuțiile pe BREXIT sunt departe de final. Soluțiile politice se lasă așteptate. Compromisul este doar pe termen scurt. Incertitudinea stăpânește lumea, alături de amenințarea cu uriașe pierderi economice pentru toate părțile.

Ieșirea fără acord a Marii Britanii din UE va fi o catastrofă economică, mai rea chiar decât criza din 2008, susțin analiști ai “Bank of England” citați recent de ziarul The Guardian. Un raport al companiei Ernst&Young arată că serviciile financiare vor pierde un trilion de dolari, după ieșirea Marii Britanii din UE. Un trilion de dolari, adică o mie de miliarde de dolari. Aveți idee cum ar arăta un trilion de dolari? Ei bine, dacă am strânge bancnote de 100 de dolari fiecare, strânse în pachete de câte 10 mii de dolari, stivuite în câte un metru cub de astfel de pachete, am reuși să acoperim o suprafață echivalentă cu trei terenuri de fotbal. E ceva, nu?

Potrivit aceluiasi raport Ernst&Young citat de presă, instituțiile financiare prezente în Marea Britanie au transferat deja active de cel puțin 800 de miliarde de lire, din țară și din Uniunea Europeană, din cauza Brexit-ului. Banca Angliei avertiza că este posibil un colaps economic: scăderea PIB cu 8%, creșterea șomajului la 7,5% (de la 4,1% cât este acum), căderea imobiliarelor cu 30%, iar inflația ar urca amenințător la 6,5%. Regatul Unit ar pierde în varianta “no-deal” peste 57 de miliarde de euro pe an și ar cauza Uniunii Europene pierderi de peste 40 de miliarde de euro anual, potrivit unui studiu Bertelsmann, citat de presă.

Potrivit studiului citat, nicio țară din UE nu scapă de un efect negativ în cazul unui Brexit fără acord: “mai marii” economiei, Germania ar pierde 9,5 miliarde de euro iar Franța 7,73 miliarde. Și statele mici au de suferit: Malta (-31 milioane de euro) și Cipru (-42 milioane de euro).

Dar, potrivit institutului Bertelsmann, și varianta în care britanicii ne-ar părăsi respectând un acord abia dacă îndulcește imensa criză economică. Regatul Unit tot ar pierde cam 32 de miliarde de euro pe an, iar Europa cam 22 de miliarde de euro. Brexit-ul a fost amânat pentru moment și s-ar putea chiar ca Marea Britanie să renunțe la ideea părăsirii UE. Însă răul a fost deja făcut, economia Albionului suferă deja din cauza slăbirii lirei sterline, a contractării economiei și a retragerii investitorilor. Dar salvarea s-ar putea să vină tocmai de la bunicuța din Yorkshire.