Când banii au frică stau la saltea

Businessul are o foame firească de profit şi un permanent apetit pentru oportunităţi de creştere. De aici, şi o atenţie şi sensibilitate la fel de fireşti pentru a sesiza “unde creşte iarba”. Unele sectoare se arată mai apetisante, altele mai puţin atrăgătoare. Anul acesta - cel puţin în primul său semestru - s-a dovedit că interesul sporit al investitorilor s-a manifestat pentru câteva domenii care promiteau profit sigur. Întrebaţi care sunt sectoarele care se arată cu profit în acest an, cei mai mulţi manageri chestionaţi au indicat comerţul (47%), sectorul IT (35%), agricultura (27%) şi construcţiile (23%). Barometrul Frames sublinia astfel modul în care România rămâne tributară modelului de dezvoltare impus de politicile economice, bugetare şi fiscale ale guvernului de la Bucureşti. Consumul privat şi consumul public rămân principalul vector de profit şi în acest an, economia României fiind în continuare prinsă în capcana cheltuielilor realizate în detrimentul investiţiilor. Asta nu înseamnă că nu se realizează deloc investiţii. Asta înseamnă doar că investitorii privaţi, autohtoni sau multinaţionali, şi-au orientat reursele financiare spre sectoarele care se arată promiţătoare de la sine, în lipsa unor direcţii de investiţii majore generate de statul român. Astfel, în cvasi-absenţa unor programe consistente de investiţii publice în sectoare strategice şi în prezenţa unui model economic orientat pe consum, investitorii privaţi îşi plasează banii acolo unde semnele de câştig sunt cele mai sigure. Investiţiile în IT au printre cele mai ridicate rate de profit, iar exemplele de succes prezentate pe larg în ultima vreme, precum apariţia primului unicorn românesc, au atras şi vor continua să atragă interesul investitorilor. Agricultura, în ciuda provocărilor climatice, rămâne în prim-plan, după recordurile din anii trecuţi. De succesul sezonul agricol de anul acesta vor depinde, în mare măsură, şi investiţiile pentru anul următor. Şi, dincolo de efectele deciziilor fiscale şi de dezbaterea publică privind nivelul preţurilor în imobiliare, sectorul construcţiilor continuă să atragă o cerere susţinută, iar “construcţia unei case sau a unui apartament reprezintă, în continuare, o afacere extrem de profitabilă’’, este una dintre concluziile barometrului Frames. Alte domenii de investiţii cu potenţial sunt reprezentate de sectorul serviciilor, de transporturi şi mai ales de hale de depozitare, un domeniu în care cererea este într-o creştere semnificativă în strânsă legătură cu dezvoltarea comerţului (a consumului).

Consumul are astfel şi părţile sale bune, pe timp senin plimbă banii în economie şi mai încurajează ceva investiţii acolo unde profitul e la el acasă. Dar când pe cer apar nori negri, consumul se reduce semnificativ, apetitul face brusc loc fricii, iar banii se ascund “la saltea”. Cu ce să ţinem economia, atunci?