Cazul elevei Cristina, evaluare și avertisment  

Aseară, pe canalul Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea, o țară întreagă a cunoscut-o pe Cristina, fata din Gorj.Cea care poate fi considerată o adevărată vedetă a zilei. Nu, Cristina nu a spart gura târgului cu fente la un club de fițe și nici nu trăiește o story cu năbădăi alături de un fante de Dorobanți! Pur și simplu, Cristina este acea absolventă a clasei a opta de la o școală din județul Gorj căreia la matematică prima comisie de evaluare i-a dat nota 6 (șase)! Știind cum a rezolvat subiectele și, deși a suferit un șoc puternic, ambițioasa Cristina nu s-a lăsat înfrântă și a făcut contestație. Așa încât, după o nouă evaluare, nota pe care ea o merita a fost 10(zece)! Judecați și dumneavoastră, care este diferența de la 6 și până la 10 și atunci veți înțelege cât de justificată este revolta Cristinei, a familiei sale, a profesorilor și a colegilor săi de școală. Foarte adevărat, potrivit informațiilor care vin în cascadă pe canalele media, cazul Cristinei este apoteoza în materie, adică excepția care confirmă regula. Nu mai departe și verișorul fetei, care a susținut și el probele la evaluarea națională, a luat, tot la matematică, mai întâi 2,98 și în final 7,90. Dar, așa cum spuneam, șirul aberațiilor nu se oprește aici!

Normal și corect ar fi fost ca, având în vedere gravitatea excepțională a acestor fapte, până la această oră să avem,direct din partea doamnei Monica Anisie, ministrul Educației Naționale, un punct de vedere clar și ferm, comunicat în mod oficial și în timp real. Ce-i drept, aseară, tot în emisiunea lui Mihai Gâdea o distinsă doamnă (al cărei nume și a cărei calitate regret sincer dar nu le-am reținut) ne-a asigurat căasemenea cazuri vor fi analizate, iar evaluatorii care au comis aceste impardonabile erori vor fi sancționați. Foarte probabil,nu vor mai face parte din viitoare comisii de evaluare. În rest, vor putea, bine merci, să dea note elevilor lor folosind, desigur, aceleași grile de evaluare care și în cazul Cristinei din Gorj. Nu îmi permit să sugerez factorilor abilitați ce măsuri ar trebui să ia pentru ca sancțiunile aplicate celor care s-au făcut vonovați să fie și avertismente clare pentru ca situația, de fapt situațiile, să nu se repete. Deși, dacă ținem seama de precedentul creat prin strategia vârârii gunoiului sub preș, să nu ne fie de mirare dacă, mâine-poimâine vom afla că, de fapt, nu evaluatorii au greșit și că de vină a fost un pârdalnic de program virusat.Pe care, la o adică, l-ar fi strecurat acolo niște "agenți ai ciumei roșii". Fac, bineînțeles, haz de necaz, dar problema este de o foarte mare gravitate. În realitate, aici este vorba despre erori care pot afecta destine și cariere de tineri cu vocație și cu determinare, de care societatea românească are vitală, presantă nevoie.

Ducând discuția mai departe, cred că a venit momentul să punem degetul pe rană și să spunem lucrurilor pe nume.Da, există o teribilă virusare a sistemului național de gestionare a resurselor umane în toate domeniile societății românești.Virusare de pe urma căreia tineri competenți și competitivi sunt lăsați în mod premeditat la o parte pentru a fi promovați zeloși lipitori de afișe electorale, fervenți recitatori de lozinci partinice și, mai ales, nurlii midinete oploșite cu drag și sârg în pepiniera de cadre a politicianismului din cele trei provincii istorice ale patriei-mumă!

Nu contesc, s-au făcut, de-a lungul vremii, și unele notabile demersuri pentru a descoperi, forma și pune la treabă tineri valoroși. Numai că, mulți dintre aceștia, deși au beneficiat de asemenea stagii de pregătire și chiar le-au absolvit cu rezultate remarcabile, au fost făcuți uitați de către decidenții noilor politici de cadre ale momentului. Exemplul cel mai semnificativ fiind acela al strategiei de selectare și formare consilierilor pe probleme de integrare europeană, o excelentă inițiativă a Guvernului Adrian Năstase din perioada numită "de pre-aderare", adică din vremea când România a purtat intense și extrem de complicate negocieri în urma cărora a devenit stat membru al Uniunii Europene. În acest scop, au fost selectați tineri din toată țara care au fost temeinic pregătiți,urmând a fi intergați în structurile centrale și locale ale administrației publice pe acest domeniu-cheie. Lucram, pe atunci, în direcția de afaceri europene și relații internaționale a Ministerului Administrației și Internelor, pe componenta de administrație publică, și trebuie să spun că am cunoscut mulți tineri beneficiari ai acestui foarte oportun sistem de selecționare și de pregătire a resursei umane.Tineri care, cu timpul, au dovedit că au meritat întru-totul investiția de încredere. Și sunt convins că și în alte sectoare, există asemenea oameni de valoare care au meritat să se mizeze pe ei. Ce-i drept, după mai bine de 15 ani, nu mai am știință despre fiecare dintre acești mai tineri colegi, dar, din păcate, asta nu se datorează numai faptului că, strict administrativ, subsemnatul nu mai lucrează în instituția menționată.Din păcate, așa după cum am putut afla, după schimbarea după alegerile prezidențiale din 2004, respectiv după alegerile locale și parlamentare din 2005, nu chiar puțini dintre ei au fost marginalizați, mai direct spus: discriminați, pe criterii de apartenență politică. Nu vreau în nici-un caz să le supralicitez valoarea, dar nu pot să nu mă gândesc și la faptul că atunci când multe proiecte transmise de la nivel local pentru a beneficia de susținerea financiară de la Uniunea Europeană sunt respinse pe motiv că nu corespund normelor și exigențelor comunitare, trebuie să ne gândim dacă nu cumva și faptul că una dintre cauzele eșecului este și aceea că, la elaborarea acestor proiecte, nu a fost solicitată și expertiza acestor euro-consilieri? Asta, desigur, în măsura în care ei ar mai avea loc de muncă la consiliile județene sau prin primăriile care au generat priectele fără succes...

Recunosc, m-am cam îndepărtat de la subiectul inițial, cazul ambițioasei Cristina de la Gorj- pe care o felicit din suflet și îi doresc mult succes în tot ceea ce vrea să realizeze!-, dar, de fapt, prin această divagație am dorit să atrag atenția asupra imensului risc pe care îl reprezintă asemenea practici de extrem de incorectă evaluare a nivelului de pregătire a tineretului.Practici nenorocite de pe urma cărora au foarte mult de pierdut atât acești tineri de vocație, cât și înăși societatea românească. Deie Domnul ca acest revoltător accident de parcurs să fie și un avertisment sever pentru acești iresponsabili pseudo-evaluatori care nu mai pot continua la infinit să nedreptățească și să demoralizele acești tineri de valoare de care țara are nevoie mai ales acum când avem de trecut atât de grele și de aprige impasuri.