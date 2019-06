Ce a câștigat Iohannis acasă a pierdut afară

Klaus Iohannis a reușit să treacă referendumul și, atașat acestuia, să-și pună și mai la vedere insigna PNL după scorul-record al partidului prezidențial la europarlamentare. Succesele lui Klaus Iohannis i-au pecetluit imediat soarta lui Liviu Dragnea, așteptat de plutonul de execuție de la Înalta Curte cu glonțul pe țeavă, armat după exit poll. La zece zile după turnirul electoral și armistițiul impus ca necesar vizitei papale, disputele politice s-au reluat cu vehemență pentru recuperarea timpului pierdut. Iohannis se plimbă dezinvolt pe „teatrul de război”, fiind momentan singurul candidat pentru prezidențiale. Își joacă rolul de președinte prezidențiabil, dar insuficiența mijloacelor politice democratice oferite de Constituție îl face să fie doar un lansator de acuze la adresa PSD, care rămâne pe poziții în Palatul Victoria, imun la veninul KWI . În plus, încarcerarea adversarului real îl lasă pe președinte în situația de a face doar box cu umbra, postură obositoare și mai ales înșelătoare pentru un pugilist care se crede învingător înainte de lupta decisivă. Deși PSD dă semnale că a renunțat la promisiunile pentru asigurarea independenței reale a justiției, scoasă de sub controlul protocoalelor oculte, referendumul nu a tranșat problema abuzurilor din sistem. Iohannis se bazează pe această eroare politică majoră a PSD și crede că problema „pe care nu o cunoaște și nu-l interesează” nu-i va mai da dureri de cap. Un candidat-surpriză, sprijinit de mediul de afaceri, cu o viziune proprie asupra rolului României în UE, deschis dialogului, cu o știință a fair-play-ului, atașat valorilor fundamentale ale familiei și venit cu experiența proprie a unei cariere de succes, ar capta rapid interesul românilor. Iohannis nu înțelege că ieșirea lui Dragnea din cursă devine o capcană în care va fi prins și lipsit de reacție la un nou adversar. În plus, atașamentul fără rezerve la cauza cancelarului Merkel va fi în lunile următoare o piatră de moară. Deja, după ce a defilat cu Manfred Weber de mână, ca viitor șef al Comisiei Europene, pierderea supremației PPE la Bruxelles l-a scos pe arogantul spietzenkandidat din cursă. Iohannis pierde astfel „spatele” mașinăriei de influență de la Berlin. Răceala pe care a contractat-o Iohannis la ultima vizită la Paris, în relația cu Macron, va deveni o gripă care îl poate trimite la pat. Când a revenit de la Bruxelles, imediat după succesul din 26 mai, Iohannis a perceput că victoria de acasă nu are efect și în deplasare. În final, o soluție de avarie pentru Klaus: la Sibiu funcționează mezelăria „Bătrânu’ Sas”, care are nevoie de personal.