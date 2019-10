Ce mai înseamnă dreptul la liberă circulație ?

Să zicem că sunt un moș nenorocit, fost securist, care stau în centrul Bucureștiului, în zona de protecție împotriva poluării și am o Dacie 1300 cu care merg o dată pe lună, vinerea. Mașina are drept de circulație, a fost înmatriculată și ITP valabil. Dacă e să fie introduse noile norme de poluare, chiar dacă am drept de circulație permis de legislația națională, reglementările locale îmi restrâng libertatea. Și atunci singura soluție ca să mă mișc, ca pensionar, cu pensie specială, îmi rămâne să o fac gratuit, cu mijloacele de transport în comun de suprafață, alături de ceilalți vârstnici ce beneficiază de această măsură socială. Ceea ce mă face să repet ce am zis mai de mult, că spațiul personal a devenit o enclavă suspectă și tolerată în interiorul spațiului public.

O arată inclusiv gardurile ce împrejmuiesc tramvaiul pe Șoseau Ștefan cel Mare din Capitală, chit că e o prostie să pui tramvai peste metrou după cum s-a exprimat fostul ministru al Transporturilor Miron Mitrea, iar „vecinii” de pe respectiva arteră au fiscalitatea diferită, în funcție de sectorul din care fac parte.

Dar dacă tot am adus în discuție tramvaiul îngropat numit metrou, poate că ar fi bine să ne aducem aminte că au trecut aproape 8 ani de când în Drumul Taberei a apărut afișul: „În 3 ani, aici VA FI stația TA de metrou. În 3 ani de aici vei face 7 minute până în centru”.

Cei care poluează cu mașinile lor venind de acolo în centru puteau să utilizeze stația de metrou Cișmigiu, de pildă, și să-și lase autoturismul acasă. Asta vădește că e moral mai întâi să oferi bunuri publice și apoi să-i penalizezi pe aceia care poluează!

La fel fac și polițiștii locali, care nu țin cont că bucureștenii au plătit o dată ca să le fie oferite spații de parcare și acum le iau încă o tură banii cu amenzi. Bani de care nu se știe, dacă, la fel ca la taxa de poluare, vor fi alocați pentru zona în raza cărora acționează. Fiindcă principiul este foarte clar, oferi bani publici sub orice formă, taxe, amenzi, vignete, trebuie să primești bunuri publice în schimb!

Am putea vorbi din nou de camioanele de gunoi cu care se întâlnesc cei ce se grăbesc la lucru la orele de vârf, ce ar trebui să lucreze exclusiv noaptea ca în celelalte capitale europene, dacă tot impunem norme de poluare de “inspirație” comunitară, și de necesitatea, dacă bucureștenii stau supraetajat, ca și mașinile lor să fie urcate în blocuri de mașini, însă nu mai vreau să intru în aceste detalii.

Mai bine atrag iarăși atenția că autoritățile acționează în baza unor legi ce nu conțin și norma morală, fiindcă fac abstracție de principiilor etice. Iată un motiv pentru a întreba, din nou și din nou: Ce bunuri publice sunt oferite de primărie în contul achitării taxei pe proprietate?