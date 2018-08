Cel mai frumos cadou de Centenar ni-l face Simona Halep

De un an, Simona este prima tenismenă a lumii. Cred că nu realizăm total performanţa de vis, Simona Halep se menţine de 41 de săptămâni în poziţia de cea mai bună jucătoare de tenis de pe planeta Pământ. În acest sport elevat, simandicos, unde banii se bagă nu cu sacul, ci cu TIR-ul, în care componenta de propagandă a unei ţări este importantă, pe Simona n-o detronează nimeni. Nu se caţără în vârful clasamentului nici jucătoarele numai muşchi ca Serena sau Sloan, nici vlăjgancele ca Şarapova, poreclită de mine, pentru înălţimea ei, “Turnurile Kremlinului”, nici tenacele cu nume slave răspândite pe toate meridianele, nici Muguruza, cea cu priviri de indiancă din filmele cu Winnetou, toate sunt respinse de punctajul teribil al fetei “dintr-o ţară mică, dar cu oameni buni”, cum zice ea despre România. Ţări cu mii de academii de tenis, nu cu 3-4, ca la noi, cu zeci de mii de practicanţi ai tenisului, nu cu câteva sute amărâte, se uită de un an în sus în top, şi acolo o văd pe Simona noastră, care le interzice biletul de instalare în fotoliul de orchestră. Halep nu e nici foarte înaltă, nici cu bicepşi de plesnesc mânecile, dar e teribil de rapidă, de alergătoare, a deprins şi tăria de a nu se demobiliza când scorul îi e defavorabil, surmontează handicapul în stil de mare performeră. Simona este de o naturaleţe greu de întâlnit, e foarte feminină şi într-o reclamă cu câteva vorbe, dar pe care le rosteşte cu un zâmbet cuceritor. Fără fumuri şi fandoseli, numărul unu mondial ştie să surâdă, tăcând când la aeroport cu preţioase cupe la piept îi lasă pe părinţi să vorbească mulţimii de ziarişti şi admiratori cam aşa: “Fetiţa noastră ne-a ascultat mereu”, spune mama. “Simona a fost şi este un copil cuminte”, glăsuieşte tatăl. În interviul pe care Stere Halep l-a dat în exclusivitate “Jurnalului”, la întrebarea dacă Simona va părăsi ţara, dacă va urma obiceiul de a se căsători cu un băiat machidon şi el, tatăl multiplei campioane a răspuns impresionant: ”Simona ştie că nu trebuie să sară departe de trunchi!”. Am scris că Simona Halep ne-a dăruit cel mai frumos şi trainic cadou de Centenar, titlul de cea mai bună tenismenă din lume. Ne-a dat prilejul să fim mândri că suntem români. Şi alt cadou splendid de Centenar este acţiunea, la iniţiativa Antenei, de a planta 330 de mii de stejari, fiecare pentru unul dintre eroii care s-au jertfit în lupte pentru Patrie.