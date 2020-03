Cine ne spune adevărul și cine ne aburește?

Senatorul Daniel–Cătălin Zamfir a publicat pe pagina sa de Facebook un document care îi pune într-o situație extrem de neplăcută pe premierul Ludovic Orban. Și, foarte probabil, nu doar pe domnia sa. Așadar, dacă până acum circulau doar suspiciuni rezonabile că președintele României și șeful guWERNului său au fost informați de ceva vreme înainte asupra iminentului pericol ca pandemia Coronavirus să lovească țara noastră, avem acum un document oficial care demonstrează că domniile lor știau, dar au preferat să se ocupe de ceva care îi interesa mult mai mult,adică de alegerile anticipate.

Documentul publicat de către senatorul Daniel-Cătălin Zamfir se numește „Referatul Direcției generale de Asistență Medicală și Siguranță Publică din Ministerul Sănătății” și a fost înregistrat, la cabinetul ministrului, la data de 23 martie anul curent. Dată la care a fost aprobat protocolul de tratament a infecției cu virusului SARS-COV-2. De reținut este faptul că în referatul menționat se face trimitere directă la Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății(OMS) dispuse la reuniunea din 21-22 ianuarie 2020, în cadrul căreia a fost evaluată evoluția alarmantă la nivel mondial al focarului SARS-COV-2 și s-a lansat un avertisment categoric asupra – atenție mărită!- „nivelurilor alarmante de inacțiune din unele state”.

„Ești penal, Ludovice!” trage concluzia senatorul Daniel-Cătălin Zamfir. Și întărește:”Iată dovada că Orban știa din IANUARIE (sublinierea îi aparține autorului n.n.) de pericolul epidemiei și o ținea langa-danga cu anticipatele!!!” Acuză deosebit de gravă, căreia se prea poate ca premierul Ludovic Orban să îi răspundă invocând Ordonanța de Urgență nr.11 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, adoptată pe 4 februarie 2020, fiind publicată în Monitorul Oficial pe 11 februarie. OUG care a fost aprobată și completată prin Legea nr.20/2020, intrată în vigoare la această dată. Atunci de ce pandemia Coronavirus ne-a prins atât de nepregătiți, deși în textul documentului se menționează că în analiza pe care au efectuat-o Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale a fost relevată în mod expres „lipsa ori insuficiența tipuri de echipamente necesare intervenției, transportului pacienților suspicionați sau confirmați cu Coronavirus”? Iată o întrebare la care cineva trebuie să răspundă, în termeni clari și cu maximă sinceritate, imediat după ce vom depăși cumplita încercare.

Întrebări la care trebuie să adăugăm și o alta care,de data aceasta, îl vizează pe președintele Klaus Iohannis. Întrebare pe care o formulez în acest fel: care au fost motivele dovezile pentru care, pe 27 februarie 2020, ați declarat că „nu există nici-un motiv real de panică” privind iminenta amenințare ca pandemia COVID-19 să producă efecte în țara noastră? Și nu doar că ați făcut această declarați, pe care faptele au contrazis-o foarte sever, ci ați adăugat că”infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse, febră, ca în orice răceală”.

Afirmație pe care, și de data asta,au infirmat-o și continuă să o infirmă în mod categoric statistice din care rezultă că, p 11 februarie(când OUG nr.11 apărea în Monitorul Oficial), la nivel mondial erau înregistrate peste 8.000 de cazuri de infecție și peste 2.700 de morți, dintre care 2.563 în China. Reprezentau aceste 8.000 de cazuri de infecție sau cei 2.700 de morți fuseseră înregistrate până pe 11 februarie, argumente necesare și suficiente pentru ca domnule președinte să ne vorbească despre coronavirus doar ca despre „o infecție ca orice răceală”? Ce motive a avut domnia sa ca să ne ascundă adevărul? Foarte adevărat, la 27 februarie, când au fost lansate aceste mult prea optimiste afirmații, România nu înregistrase decese de pe urma coronavirus. Dar avertismente, provenind din lumea medicală, existau. Să nu îl fi îndemnat ele la o anume doză de prudență? Eu cred că da. Sau, și acum, ca citez o expresie predilectă a domniei sale, a trebuit să moară oameni, ca să ne dăm seama, acum, după o lună, că am fost induși în eroare. Poate,cu bună credință, domnul Klaus Iohannis, a încercat să nu ne sperie și mai tare. Dar a greșit atenuând gravitatea amenințării ce urma să vină. Iar noi nu de asemenea false încurajări aveam nevoie. Dimpotrivă aveam și vom avea nevoie, mai ales în asemenea dramatice încercări, de mesaje bărbătești, de prevenire, exprimate într-un limbaj moderat și serios cumpănit, însoțite de măsuri prevenție bine gândite și aplicabile, cu un dram de atenție în plus față de categoriile de populație cele mai expuse: Pe scurt, asta este mesajul care ne-ar fi fost de cel mai mult ajutor, mai cu seamă că era transmis de către domnul Klaus Werner, președintele României. Că la ceva ne-am așteptat și cu totul alta ne-am ales, așa a fost să fie…

La urma-urmelor, de ce ne-am mai mira? Să ne amintim că nu mai departe de aseară,când, după ce președintele Klaus Iohannis a declarat că”persoanele peste 65 de ani vor fi obligate să rămână în casă pe toată perioada”, a venit premierul Ludovic Orban și ne-a spus că „va exista un interval în care persoanele peste 65 de ani să poată ieși din case pentru cumpărături”.Cine are dreptate și cine dezinformează?Mă abțin să răspund la întrebare.

Firește, asemenea extraordinare grave amenințări și situații neprevăzute nu pot rămâne nici ignorate și nici diminuate prin abordări partizane sau prin răstălmăciri crase. De aceea, oricum am lua-o, și mai cu seamă în situația de față, referirea la zicala despre mâna stângă care nu știe ce face mâna dreaptă, nu mai poate să rămână doar la nivelul unor eufemisme de complezență!