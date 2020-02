Ciorba politică

România se zbate într-o ciorbă politică fiartă fără o reţetă anume şi reîncălzită la fiecare 4 ani electorali. Şi ca orice ciorbă reîncălzită fără-de-sfârşit, ciroba nu mai are niciun gust. Nu are gust, dar are mare consum de energie şi de bani publici. Clasa politică în întregime ei este o ciorbă în care sunt amestecate de toate, fără noimă, făsă să se ţănă seama de gust, de aspect, de tradiţii, de potriviri. Cei care de treizeci de ani încoace trăiesc pentru voturi nu dau semne că au habar ce nevoi au cei de la care cer voturile victoriei. Dar aruncă la bătaie promisiuni deşarte care sunt cântate de corul mincinoşilor.

Spirala populismului - despre care am mai scris aici - are un efect grav: oamenii îşi pierd încrederea în administraţia publică, în stat, în legiuitori. Oameni îşi pierd încrederea în instituţii, în organisme, în autorităţi. Oamenii îşi pierd încrederea şi în pieţe, în companii îşi mai ales în ceilalţi semeni. Dar cel mai tare sunt dezamăgiţi de politicieni.

Trei din zece angajaţi români nu ar lucra niciodată pentru politicieni, indiferent de suma care li s-ar oferi, în timp ce aproape jumătate ar accepta o ofertă de angajare venită de la un partid politic, însă cu anumite condiţii, arătau rezultatele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs. Astfel, întrebaţi dacă ar accepta o ofertă de angajare de la un partid politic pentru un nivel similar al veniturilor ca în prezent, 26,5% dintre respondenţi au afirmat că ar fi interesaţi să lucreze pentru un partid, indiferent de culoarea politică a acestuia, însă doar dacă li s-ar oferi mai mulţi bani decât câştigă în prezent. Alţi 11% se arată şi mai deschişi, spunând că ar accepta pe loc o astfel de ofertă, fără a ţine cont de orientarea politică a partidului. În schimb, unul din zece angajaţi nu ar lua în considerare o propunere să lucreze în politică decât dacă ar veni de la partidul pe care îl susţine. Ceilalţi respondenţi (23,7%) admit că nu ştiu ce ar face dacă ar primi o astfel de ofertă. Când vine vorba despre atitudinea faţă de politică, un sfert dintre respondenţi afirmă că li s-a întâmplat să fie judecaţi sau ironizaţi la locul de muncă de către şefi sau colegi din cauza opţiunilor politice. Pe de altă parte, 16% dintre respondenţi ar intra în discuţii contradictorii chiar şi cu managerii lor, dacă ar afla că au opţiuni politice diferite de cele personale, încercând să-i convingă cu argumente că alegerea lor este greşită. Trei din zece respondenţi preferă totuşi să nu discute la birou despre propriile simpatii politice, iar unul din doi nu este interesat de opţiunile politice ale nimănui.

Ciorba politică nu numai că nu are gust, dar este extrem de ruşinoasă.