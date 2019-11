Crampoane degeaba

Fotbaliştii noştri din naţională au intrat pe gazonul din Madrid al echipei Spaniei năpădiţi de ambiţia de a demonstra câtă umilinţă poate încăpea în cuvântul degeaba. Tot ce au făcut arăta atotputernicia pentru ei a cuvântului întristător degeaba. Alergarea lor era bramburită, degeaba, pasele purtau amprenta cuvântului degeaba, căci nu se însăilau mai mult de două şi trimise în jumătatea noastră de teren, atacurile bolnave de singurătate, doar Puşcaş a avut o încercare în începutul meciului. Fundaşii noştri le-au dezvăluit fotbaliştilor spanioli ce plăcută şi liberă este plimbarea, furja roja avea bilet de intrare permanent în careul nostru. Acum câteva săptămâni, era inundaţie de declaraţii că îi batem şi pe suedezi, şi pe spanioli, că obţinem cel puţin 7 puncte, acceptând o remiză la Madrid. Dar în loc de 7 puncte, am obţinut zero puncte, în loc de 7 puncte - 9 goluri încasate, care ne-au plecat privirea în pământ. În ultimul timp, vedeta de la Pro se numea Contra. Cu siguranţă, Cosmin Contra a pierdut orice autoritate, imaginaţie strategică, inspiraţie în selecţie şi trebuie să nu se mai întoarcă în postul de antrenor al naţionalei mari. Scufundată în groapa asta, ieşită în clasamentul grupei doar pe locul 4, având sub ea doar Malta şi Insulele Feroe, naţionala trebuie să intre pe mâna unui alt selecţioner. În condiţiile în care în echipa tricolorilor nu mai străluceşte nimeni, cred că e cazul ca frâiele să ajungă în mâna lui Dan Petrescu. Bursucul a dovedit cu CFR Cluj că ştie să închege o echipă de muncitori, de dispuşi la efort până la pipernicirea răsuflării şi uite că va cunoaşte primăvara europeană în Europa League. O perioadă, Dan Petrescu se impune să aplice strigarea „pe-aici nu se trece”, să lupte ca la Mărăşeşti cu viteji în izmene cu baioneta la armă. Cred că trebuie reconsiderată şi practica de a ne vinde talentaţii prea tineri. Niciun fotbalist român de mare perspectivă transferat la cluburi străine când abia i-a mijit mustaţa nu a făcut vreo ispravă. În partida cu Spania, peste jumătate dintre tricolori nu jucau la echipele de club din străinătate, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Băluţă, Ivan, Benzar, Puşcaş nu intrau în teren. Mânjii cu talent trebuie să se coacă evoluând în campionatul intern, cluburile e cazul să fie mai mult ajutate de primării, ca să nu mai fie negustori de tineri înzestraţi.