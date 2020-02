Cretinovirusul contaminează sferele înalte

Orban îl trimite pe Teodorovici „să se trateze”. Succesorul lui Teodorovici la Finanțe dă și el semne „rezonabile” că va ocupa un pat de spital pentru a ieși din starea de bipolarism accentuat. Sunt terapii în care efectul muzicii este benefic pentru ameliorarea stării pacienților, astfel că premierul desemnat după destituire le-ar putea fi partener de tratament, parte activă cu muzicuța lui. Acum câteva decenii, o carte foarte bine documentată a făcut vâlvă pe toată planeta, titlul fiind explicit: „Acești bolnavi care ne guvernează”. Ediții aduse la zi pot avea același succes cu personaje din realitatea elitelor noastre naționale și din fauna instituțiilor europene sau aflați la butoanele parteneriatelor strategice încheiate de România. Ce indică Orban, ce mai adăugăm și noi la listă ar umple pavilioanele cu pacienți izolați pentru siguranța comunității. Am rămâne însă în funcțiune doar cu o mică parte a Guvernului și fără reprezentant în Consiliul European taman în săptămâna în care începe lupta pentru bugetul Uniunii Europene. Exercițiul 2021-2027 are o gaură de 60 de miliarde de euro după Brexit, care urmează să fie umplută prin contribuțiile sporite la 1,074 la sută din PIB de fiecare națiune. Acest spor de contribuție, de la anteriorul 1,0 la sută din PIB, va fi mâine, 20 februarie, primul subiect de gâlceavă în Consiliul European. Iohannis Klaus Werner, după cum îl știm, mare luptător cu PSD în țară, va fi mielușel la Bruxelles, să nu-i supere pe europeni. Mai ales doamna Merkel trebuie protejată, pentru că vine supărată tare în adunare, după necazurile de acasă. Iohannis pleacă la scandalul pe bani fără să se fi stins focul de acasă, pe care l-a aprins ca un piroman. Miniștrii lui Orban au fost atât de penibili la audieri, încât votul „contra” al propriilor parlamentari liberali are totală acoperire. Nici întrebările puse în comisii nu au dat pe afară cu inteligența, dar, una peste alta, anticipatele regizate de Iohannis cu un Orban de mucava devin o aventură riscantă pentru PNL. În doar trei luni de guvernare, cei care se declară urmașii Brătienilor au adunat mai multe bile negre decât PSD în trei ani, cele mai grele fiind ștampila de deficit excesiv venită de la UE și incoerența intelectuală a cabinetului – vizibilă și la cei cu orbul găinilor. Programul de guvernare al unui cabinet cu ordin din Cotroceni să cadă este sinistru în partea de politici sociale. Marea problemă pentru România va fi dacă, după alegerile care va să vină mai devreme sau la termen, vor rămâne la butoane aceleași figuri care joacă natural roluri de retardați. Pe modelul economic preluat de la PSD, liberalii vor să continue, în vorbe, politicile sociale lovind însă, în fapt, baza lor - sistemul public de sănătate și subvențiile de tot felul. Iohannis ajunge la Bruxelles să ducă o luptă dură tot în postura jucătorului fără echipă. În mandatul trecut se afla în conflict cu guvernul PSD-ALDE, pe care îl critica în fața Europei; acum, a făcut tot posibilul să-și dărâme „guvernul lui”, pe care nu-l laudă nimeni. Aceste mari contradicții interne ar putea să treacă neobservate la Bruxelles pentru că „cei mari” au și ei probleme cât casa. Se dezvoltă în continuare conflictul Statelor Unite cu Uniunea Europeană, al SUA cu Rusia și China și se măresc divergențele în interiorul Uniunii Europene. Mai are cineva timp să judece lucid că, la București, ministrul de Interne pune fanfara să cânte imnul național în fața unui ecran și-i urmărește pe comandanții de armă prin videoconferință dacă stau drepți la sute de kilometri? Oameni buni, feriți-vă! Cretinovirusul ne-a contaminat, circulă mai ales prin sferele puterii și nu scăpăm decât dacă dăm măștile jos.