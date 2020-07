Cu minte brici, cu genunchi şubred

Există oameni cu preaplin de elan, de visări, clocotitori chiar dacă la rubrica „vârstă” s-au adunat ani mulţi, uimitor de mulţi. Turează motorul în meseria lor, deşi au trecut cu 20-30 de ani peste pragul de a ieşi la pensie. Nicio stare de încetineală, au viteză de stagiari în profesie! Pe scenă, doi longevivi au spart recordurile, ca artişti. La bărbaţi, campionul longevităţii a fost Radu Beligan, juca în piese cu partitură continuă pe scenă şi la 94 de ani. Practic, a murit pe scenă. La categoria doamne, actriţa de maximă longevitate a fost Silvia-Dumitrescu Timică. A ridicat aplauze în splendida piesă „Micul infern”, de A. Ştefănescu, o piesă cu ea în rolul principal şi la vârsta de 87 de ani. Am făcut un interviu în apartamentul ei obişnuit, de 2 camere, din Piaţa Amzei. Era gureşă ca o vrăbiuţă, se plimba prin casă tot timpul, te cucerea cu farmecul ei, cu mimica ei, cu gesturile de femeie de succes continuu.

„Şi acum ştiu şi virgulele din rolul meu, dar m-a trădat păcătosul ăsta de genunchi, mă înţepeneşte uneori şi am întrerupt seria spectacolelor. Se juca «Infernul» de 10 ani, am avut succes cu piesa şi la Moscova!”.

În „Micul infern”, Silvia Dumitrescu Timică era o doamnă autoritară, un fel de coloneleasă, care dirija totul în familie, cu mână de fier şi faţă de fiica ajunsă femeie matură, îl domina şi pe ginerele jucat de frumosul Dichiseanu, îl manevra şi pe avocatul prieten vechi al familiei, îndrăgostit în taină de fiica colonelesei, căsătorită cu Dichiseanu. În cele trei acte, Silvia Dumitrescu Timică parcurge trei vârste, la 50 de ani, apoi la 70 de ani şi, în ultimul act, la 80 de ani. Ca octogenară, coloneleasa era la fel de dominatoare, chiar dacă se afla în scaunul cu rotile, o împingea avocatul jucat de Radof. Cotoroanţa îi poruncea invitatului permanent: „Du-mă la şemineu, să iau de-ale gurii!”. În sobă ascunsese sticla cu coniac din care trăgea câte o duşcă. Silvia Dumitrescu Timică îl simpatiza pe Ion Iliescu, care o vizitase. Îi mângâia poza de pe televizor. Îl antipatiza pe liberalul Radu Câmpeanu. A devenit vedetă când ea cânta în corul de la Operetă și a remarcat-o marele actor Timică: „Tu, cea din rândul 2, treci în faţă şi ridică fusta până la marginea ghetelor”. A intuit în olteancă marea actriţă, a luat-o şi de nevastă. Silvia Dumitrescu Timică a excelat în zeci de roluri principale. Ea a fost cea mai longevivă pe scenă, a depăşit-o pe legendara Madam Bulandra, cea care a dat şi numele Teatrului „Bulandra”. Madam Bulandra juca la peste 80 de ani în „Menajeria de sticlă”, avea şi un amant, frumosul actor Florescu.