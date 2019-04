Cum a paradit Lazăr anticomunismul

Augustin Lazăr se consideră a fi un bun al societății, interesul general impunând o reînnoire a mandatului la Ministerul Public. Declarația procurorului general, aflat în procedură legală de revocare, arată nu doar o halucinantă lipsă de modestie, ci o nerușinată sfidare a suferințelor foștilor deținuți politici. Lazăr declară fără să roșească lipsa oricărei legături cu pedepsele inumane și nelegale la care erau supuși deținuții în pușcăria Aiud, acolo unde, în calitate de procuror, conducea comisia de liberări condiționate. În plus, spune că nu știa absolut nimic despre suferințele condamnaților politici, care ar fi fost tratați egal cu ceilalți deținuți, fără discriminare, de comisie. „Scuza” neștiinței a fost adoptată și de naziștii care treceau pe lângă lagărele de exterminare fără tresăriri de conștiinţă. Poziția adoptată de Lazăr este contrazisă chiar de victimele lui directe, deținuți cărora le-au fost respinse cererile. „Explicațiile” date de Lazăr, care susține în plus că dezvăluirile legate de cariera lui de procuror-torționar sunt manipulări menite să-i blocheze candidatura la un nou mandat la Ministerul Public, provoacă greață și furie. Greu de acceptat este însă reacția de acum a celor care l-au susținut pe Augustin Lazăr în conflictul lui deschis cu ministrul Justiției. Dacă au fost considerente ale jocului politic, laudele pentru mediocrul Lazăr intrau în limita „normalului”, într-o Românie atât de divizată și încrâncenată. Dar faptul de a încerca acum, după ce este clar ca lumina zilei că Lazăr este disperat să scape de răspunderea unor decizii reprobabile din perioada lui de procuror comunist, să-l absolvi de vină și, chiar mai mult, să-i înghiți minciunile atrage un diagnostic de degradare morală profundă. Președintele Iohannis are interesul să-i fie complice lui Lazăr: l-a scăpat de dosare penale pe el și pe nevastă. Dar cum poate însă „Societatea Timișoara”, promotoarea anticomunismului înverșunat și lustrației, să-l și premieze pe Augustin Lazăr, traficant de bricege luate de la Aiud? Propaganda împotriva „ciumei roșii” orbește într-atât încât să nu mai vezi cine e de fapt Augustin Lazăr? PNL continuă să-l susțină pe torționar negându-și chiar istoria partidului, cu pleiada de lideri victime în închisorile comuniste ale altor „lazări”. Propaganda securistoidă de tip nou merge și mai departe, discreditând victimele lui Lazăr de la Aiud. Ce arată aceste degradante poziții? Că anticomunismul afișat este doar de conjunctură, o lozincă de paradă folosită pentru scopuri mercantile, disociată de convingeri. Anticomunismul este paradit chiar de cei mai fanatici dintre activiștii lui care au preluat metodele „ciumei brune”.