Cum se subminează economia de piață prin marketing și politică

Cei de la Metallica vin iar în România. Chiar și în condițiile în care este firesc ca cererea de bilete să fie foarte mare, dificultățile în a le achiziționa au început să se manifeste la foarte puțin timp de la punerea lor în vânzare. Asta pentru că unii agenți economici au decis să se folosească de eveniment în scop de marketing pentru a-și promova propriile produse.



Nu e nimic ilegal în asta și nici ceva cu totul nou, dar e justificat să te întrebi cât e de moral și mai ales cât de capitalist este să încerci să-ți "mituiești" potențialii clienți cu lucruri care nu au niciun fel de legătură cu domeniul tău de expertiză și de business. Ne amintim că, nu cu atât de mulți ani în urmă, companiile de asigurări erau blamate pentru că ofereau fel și fel de produse gratis șoferilor pentru a-i determina să-și facă polița obligatorie RCA la ele. Eu personal îmi amintesc că, la o agenție din provincie, un asigurător de top dădea sticle de vin cumpărătorilor de RCA.



Acum, se oferă bilete la Metallica drept răsplată pentru contractarea de produse bancare.



E o strategie de marketing, dar seamănă îngrijorător de mult cu politica, acea care alocă și redistribuie resursele nu pe bază de criterii de performanță și merit, ci pe bază de imagine, de emoții în loc de rațiune și argumente, precum și în scopuri și cu metode electorale.



Din păcate, observăm că același lucru se întâmplă și în presă. Dat fiind că, din păcate, nu a înțeles la timp că viitorul mass media este reprezentat de Internet, iar pe de altă parte a cedat tentației banilor făcuți ușor prin vânzarea de publicitate, presa s-a îndepărtat de public și în sens economic. Asta înseamnă că publicațiile nu își mai bazează finanțarea din care trăiesc pe bani proveniți direct de la cititori, așa cum e firesc în economia de piață, în care consumatorul decide cine rămâne în business și cine dă faliment.



În consecință, presa nemaifiind supusă verdictului direct al publicului, calitatea comentatorilor și analiștilor din mass media a scăzut considerabil. Oameni care, în condiții capitaliste firești, nu ar fi avut ce să caute la tastatură sau la microfon, neavând competența necesară pentru asta, au ajuns acum "lideri de opinie".



Cu totul altfel se întâmplă în economia de piață, unde incompetenții sunt eliminați din business de consumatori, iar produsele se vând pe bază de raport calitate-preț și nu în urma unor șpăgi de marketing.



Concluzia o trag chiar cei de la Metallica:



Justice is lost justice is raped

Justice is gone

Pulling your strings Justice is done

Seeking no truth winning is all

Find it so grim so true so real