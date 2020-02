Dantelării printre muşchi

„M-am dus la un meci de la Europenele Under 21 să văd un alt fotbalist, dar l-am remarcat pe Ianis Hagi de la români. Mi-a plăcut şi am intenţionat de atunci să-l aduc la Rangers, dar belgienii de la Genk s-au mişcat mai repede. Acum, s-a ivit ocazia să-l aducem în echipa noastră, e talentat, inventiv, avem nevoie de astfel de jucător. Nu înseamnă că a intrat pe uşă celebrul său tată. Trebuie să avem răbdare, îl vom ajuta să-şi găsească loc în formaţia noastră”. Aceste cuvinte au fost rostite de Steven Gerrard, fotbalist de legendă în Anglia, un stâlp al iubitei echipe Liverpool, pe care a slujit-o cu o remarcabilă loialitate. Acum Steven Gerrard, mijlocaşul fără teamă şi reproş, a ajuns antrenorul cunoscutei echipe scoţiene Glasgow Rangers. Eterna concurentă a Celticului, Rangers se luptă să detroneze „verzii” din fruntea campionatului. Ianis Hagi a început a treia aventură în fotbalul pretenţios din Europa. La Fiorentina nu a fost titular, sub bagheta vrăjită a lui Gică Hagi a excelat la Viitorul, a impresionat la naţionala Under 21, dar nu a roşit nici pentru evoluţiile la naţionala mare. A renunţat la bani mulţi pentru a opta pentru Genk, unde se conturau situaţii favorabile de a ajunge titular, dar această alegere s-a dovedit un eşec, nu i s-au pus în valoare de belgieni calităţile ieşite din comun. Ianis este unul dintre rarii fotbalişti pentru tricoul cu numărul 10, este imaginativ, limpede la pase, dezinvolt şi cu piciorul drept, şi cu cel stâng. Împrumutat pentru 6 luni la Glasgow, lui Ianis i se deschide o poartă promiţătoare pentru a face o figură frumoasă, pe măsura virtuţilor lui de fotbalist complet, e drept, mai puţin lăudat pentru forţa muşchilor. Scoţienii i-au pregătit o primire splendidă: la doar două zile după sosirea la Glasgow a fost introdus 15 minute în echipă. Tribunele pline de scoţieni l-au aclamat, multe mingii au fost trimise spre el, a fentat frumos, a pasat surprinzător, a avut şi două ocazii de gol şi a justificat părerea bună a legendarului Gerrard. Galeria scoţiană i-a compus un cântec, l-au flatat considerându-l mai bun decât Zidane. Fotbalişti români care au mai jucat la Rangers au fost Didi Prodan şi Goian, acesta chiar a alimentat speranţele, declarând că, în fotbalul de forţă din Scoţia, Ianis Hagi poate face treabă bună cu dantelăriile lui.