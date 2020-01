Deveselu, departe încă de răzbunarea Teheranului

Mai întâi, Teheranul a jurat să răzbune crunt asasinarea generalului Qasem Soleimani, considerat al doilea cel mai puternic om din Iran după ayatolahul Ali Khamenei, ucis săptămâna trecută de rachetele americane. Imediat, Donald Trump a ridicat spectaculos miza în confruntarea amenințărilor, avertizând că rachetele sale sunt gata să lovească cu o duritate fără precedent peste 50 de obiective iraniene, dacă Teheranul îndrăznește să se atingă de vreun cetățean american sau să atace obiective ale SUA. Mai mult, el a anunțat desfășurarea suplimentară a 3000 de militari americani în Orientul Mijlociu. În pofida încercărilor SUA de a descuraja represaliile sângeroase promise de ayatolahul Khamenei, mingea se află acum în terenul iranienilor, iar aceștia nu-și permit să piardă teren în regiune și trebuie să-și confirme statutul de lideri și sponsori ai rezistenței antiamericane în Orientul Mijlociu. Spre deosebire de Trump, care a sugerat că, în cazul unui atac al Iranului, SUA au în vedere un spectru mult mai larg de ținte decât previzibilele atacuri de până acum contra liderilor sau instalațiilor militare și economice iraniene, Teheranul a anunțat că răzbunarea sa se va concentra asupra US Army și, foarte posibil, asupra aliatului tradițional al americanilor, Israelul. Iranul ar putea ataca astfel orice obiectiv care are în componență o structură militară americană, inclusiv baza de la Deveselu, unde se află cel mai modern sistem de apărare din Europa, care conține elementele scutului antirachetă inițiat de SUA și transferat, ulterior, sub comanda NATO. Activ din decembrie 2016, sistemul antibalistic de la Deveselu, care a costat aproximativ 800 de milioane de dolari, a fost proiectat, cel puțin la nivel declarativ, tocmai pentru a contracara un posibil atac iranian contra SUA și a unei porțiuni importante a teritoriului european, căreia îi oferă o umbrelă de protecție. Din această perspectivă, într-un moment în care, în retorica sa beligerantă cu Casa Albă, Teheranul strecoară amenințări despre atacuri asupra teritoriului american, scutul de la Deveselu pare să-și dovedească utilitatea. În schimb, scenariul atacării, de către Iran, a bazei de la Deveselu, pare foarte puțin probabil, în condițiile în care aceasta se află sub comanda NATO și nu a SUA și, în plus, este plasată pe teritoriul unui stat al Uniunii Europene. Membri ai blocului comunitar european se numără încă printre puținii susținători ai Iranului în fața sancțiunilor impuse de Trump, după retragerea unilaterală a SUA din Acordul Nuclear parafat cu Teheranul, iar ultimul lucru de care au nevoie acum iranienii este o izolare economică internațională și mai mare. În plus, din punct de vedere logistic, o eventuală răzbunare asupra zecilor de baze militare americane aflate în Orientul Mijlociu este la îndemâna Teheranului, în condițiile în care milițiile și formațiunile armate pro-iraniene se află, în numeroase situații, la doar câteva sute de metri de soldații americani. Mergând pe ipoteza extinderii unui posibil conflict internațional, Iranul ar mai putea ataca, tot în regiune, Israelul, cel mai mare rival al său, deoarece statul evreu s-ar transforma rapid într-un ajutor militar letal al SUA, în cazul unei crize regionale de amploare. Deocamdată, însă, scenariul izbucnirii unui Al Treilea Război Mondial este mai degrabă o fantezie apocaliptică, întreținută de declarații belicoase.