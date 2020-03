Domnul președinte s-a spălat pe mâini!

A trebuit să treacă două săptămâni de când s-a declanșat criza COVID-19, pentru ca domnul Klaus Iohannis, președintele tuturor românilor, să binevoiască să ne adreseze un scurt mesaj pe care l-a citit de pe o foaie de hârtie imediat după ce s-a încheiat videoconferința șefilor de stat sau de guvern din statele membre ale UE pe tema gestionării fenomenului. Până atunci, a trebuit să curgă ceva apă pe Dunăre și ca Asociația românilor din Italia să transmită un mesaj categoric guWERNanților, pe care îi acuză că i-au abandonat în aceste clipe grele, uitând că Diaspora i-a votat „copleșitor”. După cum a trebuit ca Robert Turcescu să i-o spună de la obraz domnului președinte reales și cu votul „copleșitor” al diasporei: „Domnule Iohannis e timpul să vă arătați la față”.

Așa că, aseară, președintele Klaus Iohannis s-a arătat la față și a ieșit cu o declarație de o platitudine desăvârșită, din care nu am reținut decât câteva clișee retorice uzuale în asemenea cazuri de forță majoră. Clișee care ni se adresau nouă, românilor trăitori între granițele scumpei noastre patrii, la care s-a adăugat un alte set de clișee pe adresa românilor din Italia. Câți or mai fi rămas pe acolo după ce puhoaie-puhoaie au luat drumul către țară. La urma –urmelor, decât încă niște zile de adâncă tăcere prezidențială, e bine și așa!

Numai că,oricât de emoționante s-ar fi vrut apelurile la solidaritate și la unitate, de data asta, ele au un mare dezavantaj care le face să ne apară ca „rostite de o străină gură”. Dezavantajul de a fi fost rostite de Klaus Iohannis! Mă încumet să afirma asta fiindcă pur și simplu nu am nici-un motiv să cred în sinceritatea unor asemenea chemări la unitate și la solidaritate, atunci când ele sunt recitate tocmai de domnul Klaus Iohannis. Adică de către larg recunoscutul președinte al dezbinării și al învrăjbirii românilor cu românii , cel care a ridicat răfuiala politică,de fapt răfuiala politicianistă, la rang de proiect de țară. Cât privește declarația domnului președinte, potrivit căreia sunt foarte nocive „încercările unora de a câștiga capital electoral prin găsirea vinovaților de serviciu”, trebuie să spun că am citit și am recitit această zicere, după care am căutat în memoria calculatorului să văd care sunt aceste încercări. Și, totodată, să mă dumiresc cine anume a căutat, în ultimele două săptămâni și mai bine, să inventeze vinovați de serviciu. Bineînțeles, având în vedere precedentul, creat tot de către președintele Klaus Iohannis, m-am dus numaidecât cu gândul la PSD. Partid stigmatizat, în atât de multe împrejurări, ca patentatul „vinovat de serviciu” de către domnul Klaus Iohannis! Am căutat și am tot căutat, dar nu am găsit nici-o declarație din partea purtătorilor de mesaj ai partidului care să justifice sus citata acuzație lansată de la nivelul instituției prezidențiale. Am găsit, în schimb, acest apel la responsabilitate, transmis PNL și Guvernul Orban, de către senatorul Titus Corlățean. Iată-l: „În aceste zile, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie sănătatea și siguranța cetățenilor. Orice jocuri politice trebuie să înceteze!” Mesajul PSD fiind transmis public luni, 9 martie, anul curent. Deci, cu o zi înaintea declarațiilor domnului președinte!

Să fi ajuns această declarația senatorului Titus Corlățean și la cunoștința președintelui Klaus Iohannis? Poate că da, poate că nu. Până la urmă, treaba asta chiar că nu are nici-o importanță. Important rămâne un singur lucru și anume că, și de această dată, președintele Klaus Iohannis nu a putut rezista tentației de a blama și de a acuza fără argumente și fără dovezi. Și chiar dacă, acum, nu a mai nominalizat în mod expres PSD-ul, nu este așa de greu de înțeles unde bătea vorba domniei sale…

Puteam, așadar, considera că, odată făcute aceste declarații publice, așteptate de mai bine două săptămâni, președintele Klaus Iohannis și-a făcut datoria, chiar dacă mulți, foarte mulți sunt cei care nu au întârziat să își manifeste dezamăgirea pe care le-au provocate locurile comune debitate din Dealul Cotrocenilor. Eu unul, zău dacă văd de ce ne-am mai mira atâta. Pur și simplu, aseară, domnul președinte nu a făcut decât exact ceea ce medicii ne recomandă, în mod stăruitor, nouă, tuturor, să facem pentru a ne autoproteja în fața uriașului pericol numit coronavirus.

Pur și simplu,domnul președinte s-a spălat pe mâini!