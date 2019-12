Ecologia va intra, în fine, în România?

România este total defazată de dezbaterea la nivel mondial în problemele încălzirii climatice.Pentru că defrișările ilegale se adaugă unei protecții la nivel înalt a exploatării sălbatice a pădurilor, puțini conștientizează că dezastrul produs la scară națională este similar cu efectul devastator al distrugerii pădurii amazoniene asupra Planetei. Este un mare semn de întrebare de ce în România nu și-a făcut loc o mișcare politică ecologistă, deși aceasta ar fi avut un teren de afirmare și o largă aderență plecând de la starea de fapt. O țară cu sisteme de colectare a deșeurilor virusate de mafia gunoaielor, conexată la interese locale, nu a găsit loc pentru a duce programele europene la final, cu funcționarea stațiilor de epurare și valorificare. O țară înecată în praf și pet-uri, sufocată de emisiile milioanelor de hârburi pe patru roți importate fără limite, unde sloganul este “poluatorul nu plătește”, pare lipsită de reacție din cauza lipsei de educație și a neghiobiei care pleacă din neștiință. Tranziția energetică, pornită cu avânt, și-a domolit ambițiile, guvernanții fiind speriați mai ales de implicațiile sociale ale decarbonării economiei. În locul unei strategii coerente care să aibă baza în analiza și combaterea schimbările climatice periculoase, a apărut o puzderie de ong-uri cu titulaturi eco, multe bine finanțate cu fonduri europene, care s-au angajat în acțiuni politice fără tangență cu titulatura și programele afișate. Mai mult, asemenea onegheuri au atacat în justiție, reușind să blocheze, sub pretextul apărării ecosistemelor, investiții finalizate de Hidroelectrica, de circa 200 de milioane de euro, care ridicau ponderea energiei verzi. Menținerea deliberată sub preș a problemelor grave de poluare din România nu mai poate continua la nesfârșit cu manipularea populației, trimisă să-și consume interesul spre eternul Caracal sau să plângă lângă un urs devenit participant la traficul rutier. Alegerile locale vor fi, cred, prima mare ocazie de a introduce real în dezbaterea publică tema ecologiei. La București, încercarea de a diminua emisiile de la mașini non-euro devine un test pentru Gabriela Firea. Planurile pentru creșterea mobilității urbane în condițiile de blocaj cvasipermanent al traficului nu mai sunt de dreapta sau de stânga, “Bicicleta contra automobil cu motor termic” devine o dezbatere despre condițiile de viață ale cetățeanului. Cine va propune un program de ecologizare pe termen mediu și lung pentru Capitală, care să îmbrace toate aspectele- deșeuri urbane, emisii de gaze, eficiență energetică, calitatea aerului, poluare chimică și sonoră- va atrage un sprijin consistent din partea bucureștenilor. Desigur, ar fi o utopie să credem că România va trece de mâine la “Revoluția verde”; dar să stăm cu mâinile în sân, să asistăm cum țara se scufundă la propriu în mizerie, cum își taie craca de sub picioare pentru a exporta spre Austria milioane de bușteni, deja intrăm în zona comportamentului schizoid. Cine ne poate face bine de o asemenea boală care se instalează lent, fără să doară, Domnule Președinte?Dezbaterea pe care o evitați nu mai poate fi amânată! Lupta cu pesedeul nu va face aerul mai curat, deși dv. respirați ușurat, nici Dunărea mai limpede!