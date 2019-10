Efectul Rudy Giuliani asupra alegerilor prezidențiale și nu numai...

„Încă nu ne-am mutat atenția asupra României. Așteptați să ajungem la România’’. Rețineți, vă rog, aceste vorbe ale lui Rudy Giuliani, fiindcă vom avea mare nevoie de ele poate chiar în zilele următoare! Desigur, este vorba, în primul rând, despre faptul că ele au fost lansate într-o discuție televizată și se integrează în tot mai aprinsa dezbatere între candidații celor două mari partide politice din Statele Unite ale Americii la viitoarele alegeri prezidențiale: republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden. Numai că maniera în care sunt anunțate dezvăluirile despre România, mai precis despre implicarea lui Joe Biden ( dar nu numai a sa) în anumite aranjamente și jocuri de interese din țara noastră nu face decât să ne pună în gardă că aceste dezvăluiri pot avea un foarte puternic impact și asupra evenimentelor politice de la noi, de acasă. Asta cu atât mai mult cu cât printre cei direct vizați de ceea ce va da publicității Rudy Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, se află Mark Henry Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite în România. Una și aceeași persoană cu cel care, mai zilele trecute, a primit un nou mandat de trei ani ca membru în Comitetul Reprezentanților al Fondului Proprietatea. Mandat care, după cum precizează comunicatul transmis oficial „își produce efectele de la 29 septembrie (anul curent n.n.) sub rezerva acceptării mandatului de membrul numit’’. Și, cum până la această oră, nu avem nici-o dovadă că respectivul „membru numit’’, recte Mark Henry Gitenstein, a declinat mandatul, este de la sine înțeles că acesta își produce, deja, efectele.

Acum, dacă tot am folosit sintagma „își produce efectele’’, eu cred că trebuie să ne gândim și la ce efecte își vor produce informațiile pe care le va devoala Rudy Giuliani despre aranjamentele lui Joe Biden în România. Aranjamente al căror mediator a fost, potrivit aceleiași surse, ex ambasadorul Mark Henry Gitenstein. Demers în derularea căruia este de așteptat să apară și dovezile despre partenerii autohtoni ai respectabilelor personalități. Situație care l-a determinat pe Bogdan Chireac,cunoscător temeinic al problematicii relațiilor cu marele nostru aliat strategic, să aprecieze că ,,dezvăluirile pot influența ,inclusiv alegerile prezidențiale din 2019’’. Ceea ce este foarte-foarte probabil, ba chiar, aș zice eu, dacă aceste dezvăluiri vor fi date publicității mâine sau poimâine, ele vor putea înclina foarte serios balanța și la votul în cazul moțiunii de cenzură.Situație extrem de îngrijorătoare cu atât mai mult cu cât votul la această moțiune va determina și o regrupare a electoratului în funcție de tabăra câștigătoare. Regrupare care se va regăsi în primul rând în votul la alegerile prezidențiale. De aici și ideea efectului Rudy Giuliani asupra alegerilor prezidențiale și, desigur, nu numai asupra lor.

Bineînțeles, până când Rudy Giuliani nu va face dezvăluirile promise, nu putem decât să emitem ipoteze. Fiecare dintre acestea având un anumit grad de validitate și o cotă de risc. Cu certitudine, însă, așa după cum a menționat, pe bună dreptate tot Bogdan Chireac, „ele pot rescrie o pagină de istorie’’. Afirmația distinsului analist vizând direct referendumul din anul 2012, când, spune domnia sa „poporul român a votat într-un fel, iar emisarul american special a hotărât altfel’’. Afirmație cu care sunt întru-totul de acord, cu mențiunea că acest emisar era Philip Gordon, asistent al secretarului de stat, doamna Hillary Clinton, care, în cursul întrevederii din 12 august 2012 cu înalții oficiali ai statului nostru, a exprimat ,,o serie de preocupări față de decizia Curții Constituționale de finalizare a procedurilor referendumului’’. Asta după ce, cu numai o zi mai înainte, declara că va veni la București pentru o discuție cu oficialii români despre ,,îngrijorările’’ față de ultimele evenimente din România ,,care amenință separarea democratică a puterilor în stat și slăbesc încrederea în instituțiile statului’’.

Despre ce era vorba în propoziție, nici nu este prea greu de aflat, motivul real și singur al îngrijorărilor fiind demiterea lui Traian Băsescu, pe care românii au decis-o la referendum. Ce a urmat și cum a fost invalidată opțiunea majorității covârșitoare a cetățenilor români cu drept de vot asta se cunoaște dureros de bine. Realitate pe care nici-un om de bună credință nu o poate uita, după cum, cu aceeași bună credință, trebuie spus că imixtiunea gravă a emisarului Departamentului de Stat nu a generat , la noi, nici resentimente și cu atât mai puțin manifestări anti-americane. Deși, sincer să fim, nu putem nega nici o anume dureroasă dezamăgire produsă de demersurile diplomației statului-fanion al democrațiilor moderne, consolidate.

În deplină concordanță cu nominalizarea acestei secvențe, la capitolul ,,rescrierii uneia sau mai multor pagini de istorie’’, despre care a vorbit Bogdan Chireac, aș face mențiunea că mandatul de ambasador în România al lui Mark Henry Gitenstein, a fost aprobat în Senatul Statelor Unite pe 8 iulie 2009 și s-a încheiat în decembrie 2012. Așa încât sunt foarte curios să vedem dacă, din revelațiile documentate promis de către Rudy Giuliani, vom avea informații și despre alte evenimente și mișcări de pe scena noastră politică în care am putea regăsi și numele ambasadorului Gitenstein.

S-ar putea ca, unii cititori să îmi reproșeze faptul că am făcut mai multe referiri la analiza propusă de Bogdan Chireac. Aparent așa este, dar acest fapt se explică, în principal, prin două cauze:1) realismul și temeinicia acestei analize și 2) prin împrejurarea că această analiză este una dintre foarte puținele abordări consistente consacrate subiectului difuzate în spațiul public. Foarte puțin în raport cu importanța și cu gravitatea subiectului! Analiză căreia trebuie să îi adăugăm și considerațiile lui Cozmin Gușă despre ,,hoțiile și actele de corupție pe care, conform informațiilor lui Giuliani, echipa lui Biden le-ar fi făcut în România cu complicitatea unor români’’. ,,Cu complicitatea unor români’’- iată acea sintagmă care, cu siguranță, produce fiori unora sau altora și care poate explica și de ce, pe anumite canale din spațiul nostru public, nu se discută despre acest subiect.

Deși, dacă mă gândesc mai bine, nu este prima oară când aprecieri și atenționări pe care le transmite Rudy Giuliani privind realității din România sunt trecute prea repede cu vederea. Să ne aminti, de pildă, că în luna august 2018, tot Rudy Giuliani a transmis președintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dăncilă și președinților în exercițiu ale celor două camere ale Parlamentului o scrisoare în care aprecia că,,protocoalele între Justiție și SRI ar reprezenta o subminare a statului de drept’’.Motiv pentru care domnia sa cerea ,,o amnistie a tuturor celor condamnați și pe baza acestor protocoale’’. În același document, Rudy Giuliani recomanda Guvernului și justiției ,,să înființeze o comisie independentă formată din judecători internaționali și experți legali care să examineze originile protocoalelor secrete’’.

După cum era de așteptat, imediat au ieșit la atac oficinele specializare, ,,ziare.com’’ decretând într-un text asumat de către redacție(!) că ,,scrisoarea are antetul firmei de avocatură a lui Giuliani, deci nu pare să reprezinte nimic mai mult decât opinia sa personală’’. În plus și pentru a fi mai siguri că verdictul lor nu poate fi contestat, era publicată declarația ambasadorului României în Statele Unite, George Maior, în care se postula că afirmațiile lui RudyGiuliani reprezintă ,,expresia unui lobby inițiat de anumite forțe care sunt interesate de apărarea unor persoane de la noi care au avut probleme cu legea’’. ,,Asta am spus foarte clar’’, punea George Maior punct discuției,fără însă a aduce un singur argument care să îi probeze cele declarate.

De data asta, mai bine spus până la ora când termin de scris rândurile de față, ambasadorul George Maior nu a apărut în spațiul public cu o declarație despre iminentele dezvăluiri promise de Rudy Giuliani. Sau, poate că, diplomat prin excelență fiind, domnia sa așteaptă să afle despre ce este vorba în aceste dezvăluiri și abia după aceea să se pronunțe.

Motiv pentru care așteptăm și noi, cu sufletul la gură, să aflăm, direct de la domnia sa, ce crede despre acele ,,persoane certate cu legea ’’, cărora, de data aceasta, în nici-un caz ’’Rudy Giuliani nu le va face lobby „atunci când va ajunge la România’’!