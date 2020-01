Execuţia profesorului Beuran de gaşca din Tikrite

Incidentul de la Spitalul Floreasca a căpătat dimensiuni apocaliptice prin căldările de benzină aruncate de la Ministerul Sănătății peste o situație regretabilă, care putea fi analizată însă, cu calm, de profesioniști. Prin livrarea de informații „pe surse” spre ziariști fără experiență, gata de a fi autori de „bombe de presă”, alergători după o glorie efemeră pentru „situațiile halucinante” livrate spre producătorii de breaking news, Spitalul Floreasca a devenit un fel de incinerator pentru pacienți.

Ținta acestei acțiuni de eradicare a fost desemnată din primul moment profesorul Mircea Beuran. Chiar dacă eminentul chirurg nu era în sala de operații când s-a produs incendiul, el este „pictat” ca principal responsabil. Un deputat USR specializat în cazuri de malpraxis inventate, care s-a profesionalizat în medicină din postura de brancardier voluntar, face turul televiziunilor pentru a-l incrimina pe Beuran, devenit, după ce a salvat mii de vieți, un simbol al răului.

Pentru că scenariul acestui caz transformat în scandal național seamănă cu marea gulgută tragică Hexi Pharma, încerc să discern care sunt interesele financiare pentru scoaterea profesorului Beuran din joc. Victor Ponta, cu informațiile la care are acces, consideră că din 2016 s-a declanșat o campanie pentru eliminarea vârfurilor medicinei românești care rezolvă în țară cazuri medicale grele. Plecarea lor din sistemul de clinici universitare lasă loc exportului de bolnavi spre spitale din afară, cu costurile respective enorme pentru bugetul de asigurări. Așa au fost atacați, pentru a fi anihilați, profesorii Burnei, Lucan, Irinel Popescu, Monica Pop, într-o operațiune antinațională condusă de Vlad Voiculescu, fost ministru în guvernarea eșuată a tehnocraților. Acum, adaugă Ponta, V.V. vizează să ajungă primar general al Capitalei, municipalitatea gestionând 19 spitale, cu un buget de o jumătate de miliard de euro.

Pentru a-l scoate pe Beuran din posturile-cheie de la Senatul Universității de Medicină Carol Davila, din clinica de chirurgie de la Floreasca și de șef al unei comisii a Ministerului Sănătății, a fost trimisă în control o persoană care este de profesie veterinar, dar care a reușit în epoca Dragnea un salt de la Teleorman la șefia Inspecției Sanitare de Stat. Din controlul nefinalizat de madam Comana se scurg spre fătucele cu microfon date despre „bioicidul cu 89 la sută concentrație”, care devine, prin manipulare mediatică, o armă a crimei detonată de bisturiu. Problemele pe care vrea să le rezolve acest veritabil clan din Sibiu, similar ca reguli de funcționare cu clanul din Tikrit al fostului președinte irakian Saddam Hussein, sunt însă sub semnul foamei de bani. Beuran a cerut reținere în deschiderea rezidențiatului spre unitățile private de medicină, așa cum a propus ministrul Costache, adus de la Sibiu, via Polisano. Să nu uităm că Iohannis Klaus Werner a blocat o jumătate de an examenul de rezidențiat, prin menținerea interimatului la Ministerul Educației, fiind „complice” la crearea unei stări de exasperare în rândul rezidenților. Lovitura care se va da la bugetul Sănătății este pasarea programului de chirurgie oncologică, în valoare de 50 de milioane de euro, sub controlul spitalelor private. Nași, fini, cuscri liberali, amante recuperate și fotomodele masculine care se învârt pe culoarele Ministerului Sănătății cu ștampilele prin buzunare își freacă mâinile, crezând că au scăpat, la adăpostul protecției de la Cotroceni, de Mircea Beuran. Pentru postul „demisului” se încălzește un chirurg care este specializat în demisii, rudă de gradul 1 cu consiliera lui Iohannis pentru probleme medicale. Așa se închide cercul pe care îl gestionează clanul nostru din Tikrit, de esență mafiotă, cu glazură europenistă.