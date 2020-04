Există și coronavirus cu două sau mai multe viteze?

Mi-am permis să atrag atenția într-un text apărut, aseară, tot aici, în coloanele „jurnalului”, asupra unor dedesubturi foarte neclare ale busculadei de la Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj, unde s-au călcat, la propriu, în picioare cam 2000 de persoane care urmau să fie îmbarcate în 12(douăsprezece!) avioane cu destinația Germania. Între altele, am întrebat care sunt firmele care i-au recrutat pe muncitori sezonieri și în baza căror reglementări sunt ei trimiși în Germania, țară ea însăși afectată de pandemia Coronavid? Întrebări pe care, după cum am constatat urmărind emisiunea lui Răzvan Dumitrescu și apoi pe cea a lui Mihai Gâdea, difuzate pe canalul Antena 3, nu sunt singurul care le-a pus și care așteptă răspuns de la factorii abilitați. Răspuns care, nici până la această oră, nu ne-a parvenit deși, după câte știm, Legea nr544/2001 privind accesul la informații de interes public nu a fost abrogată!

Au apărut, în schimb, o serie de informații care fac tot mai credibilă supoziția că evenimentele de la Cluj nu sunt câtuși de puțin o simplă întâmplare și că,în spatele lor, se află anumite jocuri de interese și niște înțelegeri cam pe sub mână la care noi, profanii- adică „votanții mei”!- nu avem acces. Prima informație, în ordine cronologică, este că, deși ieri se decise să fie oprite cursele spre Germania,astăzi s-a revenit și cele 6 zboruri programate vor fi efectuate. Întrebat care sunt motivele acestei bruște răzgândiri, Mircea Abrudean,prefectul de Cluj, a declarat că s-a gândit la oamenii puși pe drumuri, care ar fi fost mai mare păcatul să rămână cu ochii în soare.

A fost reluat, pe mai multe canale media, un anumit paragraf din Ordonanța militară nr. 4 din 4.04.2020, mai precis acela în care la articolul 10(1) se scrie așa:”Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter) pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țările destinatare”. Pentru ca, tot pe canale de informații, să fie reluate aceste declarații ale primului ministru Ludovic Orban din interviul acordat canalului TVR1:”În mai multe țări,Germania, Austria,Olanda, există solicitări pentru muncitori sezonieri. Angajatorii au probabil contracte cu firme din România care selectează cetățenii dispuși să muncească în alte țări, după care se organizează transporturile”. .

Sincer să fiu, m-a cam mirat această mare toleranță a șefului guWERNului față de exceptarea de la efectele stării de urgență a acestor 80 sau 90 de mii de români care ar urma să plece la muncă în Germania, Austria și Olanda. Dar, judecând lucrurile mai fără părtinire, am înțeles că este vorba despre acel spirit de solidaritate și de întrajutorare în care toate statele Uniunii Europene trebuie să acționeze pentru a stăvili pandemia Coronavirus și pentru a remedia dramaticele sale efectele de natură economică și socială.

Stop cadru! Am spus cumva „ în mod solidar”? Haideți atunci să vedem cum și-au manifestat ,de exemplu, Germania și Olanda,solidaritatea cu celelalte state membre ale construcției europene, atunci când au blocat luarea unor măsuri concrete de contracarare a pandemiei Coronavirus la reuniunea Consiliului European din 26-27 martie, desfășurată în regim de teleconferință. Adăugând încă o îngrijorătoare dovadă că scenariul unei Uniuni Europene cu două sau mai multe viteze nu este doar un simplu zvon al euroscepticilor. Reuniune la care România, stat membru al Uniunii Europene, a fost numai prezentă, fizic, prin președintele Klaus Iohannis. Prezentă dar nu și reprezentată!Adică fără a-și fi exprimat un punct de vedere clar, în apărarea intereselor naționale ale României Europene. Iar, dacă tot am pronunțat vorba „în mod solidar”, nu strică, poate, să ne amintim și că Olanda este acel stat membru al UE care, de ani și ani, se opune cu strășnicie admiterii României în Spațiul Schengen. Deși, după cum s-a demonstrat și s-a răs-demonstrat, noi am îndeplinit de cam multișor poveste, toate criteriile. Criterii care și așa au fost schimbate, în mod incorect, de multe ori în timpul jocului.

Să spunem totuși, că noi, românii, ca buni creștini ce suntem și mai ales pentru că ne aflăm în prejma Paștelui catolic și cu o săptămână înaintea Paștelui ortodox,știm și putem să trecem peste asemenea lucruri neplăcute și să dăm un exemplu de altruism și de solidaritate. Cum rămâne, însă, cu protejarea acestor muncitori sezonieri de pandemia COVID-19? Foarte adevărat, în Ordonanța militară nr. 7 există mențiunea clară că transportul sezonierilor români către alte state se va face”cu avizul autorităților competente din țările destinatare”. Aviz care, bănuiesc, nu are legătură numai cu biletele de avion, ci include și un control strict al fiecărui sezonier nou venit- în cazul de față: în Germania și în Olanda-, așa încât să existe garanția că nu este purtător al virusului ucigător. După aceea, ce se va întâmpla? Întrebare perfect justificată dacă ținem seama de faptul că Germania și Olanda sunt două țări grav afectate de pandemia Coronavirus?Sau, te pomenești că, în ceea ce îi privește pe sezonierii veniți direct din țara Mioriței, Coronavirusul nu va avea atât de dramatice efecte?

Adică, după o Uniune Europeană cu două sau mai multe viteze, o să avem parte și de un Coronavirus cu două sau mai multe viteze?!