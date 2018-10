Fierbe mustul în Giuleşti, dar şi organizarea Rapidului

Sub bolta de verdeaţă din curţile Giuleştiului bolboroseşte mustul în căni de lut, sfârâie pastrama, dar tocmai acum a venit beleaua: pe stadionul de sub Podul Grant, rapidiştii se fac de râs, fiind eliminaţi din Cupă de o echipă necunoscută nici de toţi locuitorii din Turnu Măgurele. Ca atare, a început să fiarbă şi schema organizatorică a clubului rapidist, care nici nu vrea să audă altceva decât promovarea în doi ani în Liga 1. Fără echipele de tradiţie veche, fotbalul românesc pare o greşeală gramaticală. Cum să vină etapa în Liga 1 fără să scandeze, să huiduie sau să hohotească de râs Giuleştiul. Giuleştiul unde Rică Răducanu, portarul, a fost prins în ofsaid în careul adversarilor, unde Ion Ionescu şi Dumitriu II împleticeau picioarele inamicilor, unde o vreme se ridicau spre cer versurile “George Copos, tu ne eşti Berlusconi din Giuleşti!”. Schumacher a fost trimis acasă cu tramvaiul 41 şi antrenor a fost numit Pancu, jucătorul majestuos, inspirator şi el al strigărilor galeriei vişinii: “Hei, mambo, mambo italiano, hei Panco, Panco italiano!”. Fiindcă primul transfer al vedetei din Giuleşti a fost la Cesena, abia apoi a ajuns la Beşiktaş, acolo unde a intrat şi între buturi la un derbi, salvând poarta fără gol. Recent, suporterii Beşiktaşului au venit la un meci cu mii de fotografii cu Pancu. Cuvântul de debut al lui Pancone a fost că, asemeni lui Ionuţ Voicu, trebuie să jucăm pentru Rapid chiar răniţi la cap, cu bandaj înroşit. Pancu, o mare speranţă a fotbalului românesc, care a comandat lăutarilor şi cântece de inimă albastră, a afirmat că el va fi un antrenor axat pe concepţia lui Pancu despre fotbalul dăruit, dar că se vor simţi şi influenţele marelui antrenor Mircea Lucescu. La prezentarea noilor şefi, lângă Pancu a stat ca director sportiv şi Florin Manea, un impresar influent, fiul legendarului fotbalist rapidist Nae Manea. Florin a afirmat că a moştenit globulele vişinii de la tatăl lui, devenit celebru prin prezentarea la un meci cu Steaua în pijama. Steliştii vroiau să-l transfere pe Nae Manea chiar în ajunul derbiului cu Rapid, dar extrema din Grant o ţinea una şi bună, că are hepatită cronică. L-au internat steliştii pe Nae Manea în Spitalul Militar. În halat de bolnav, Manea a păcălit asistentele şi portarul şi a dat fuga la stadionul “23 August”. Văzându-l în pijama, portarul stadionului l-a întrebat ce caută, şi băncosul Manea i-a răspuns că a venit să joace în derbi, drept care portarul a chemat salvarea de la Bălăceanca.