Gavrilă Balint: “De fapt, toţi ajungem gazon, pământ cu iarbă”

Balint a dovedit încă o dată că are bine mobilat capul, cu idei şi interpretări deştepte. A născut această interesantă zicere ţinând în palmă cutiuţa cu niţel gazon din Ghencea, la începerea demolării vestitului stadion, care va fi refăcut după proiecte moderne. “Toţi ajungem gazon, toţi ajungem pământ cu iarbă! Ca amintiri, mi-am mai luat două scaune din tribună, unul roşu, altul albastru - culorile Stelei - la mine acasă, la ţară. O să stau pe ele şi am să-mi amintesc de clipele superbe petrecute pe acest stadion”. Frumos gestul acelei ceremonii cu fostele glorii ale Stelei, care s-a desfăşurat cu o zi înainte de a intra buldozerele. Au vorbit, destăinuind trăiri şi bucurii, Anghel Iordănescu, Lăcătuş, Rădoi, Ogăraru. Dar organizatorii de la clubul Armatei au arătat şi stângăcii, cum să nu fie invitat Jenei, cum să nu primească vreun telefon Ilie Dumitrescu, Dică? Chiar dacă penalty-urile aducătoare de Cupa Campionilor s-au desfăşurat în finala de la Sevilla, rămân de neuitat vorbele curajoase ale lui Balint şi Lăcătuş, pe vremea aceea mânjii Stelei, care l-au liniştit pe Jenei: “Batem noi penalty-urile, şutăm de rupem plasa, aiurea timorare!”. Multe scene de glorie au avut ca loc de desfăşurare stadionul din Ghencea, bucurii aduse românilor de Steaua, dar şi de echipa naţională. S-au întâmplat şi nostimade; într-un meci decisiv cu Galatasaray, portarul turcilor a degajat cu sete, dar mingea l-a nimerit direct în ceafă pe Piţurcă şi a deviat în golul izbăvitor. Balint, marcatorul de goluri, a fost cumpărat de echipa spaniolă Burgos, pe vremea aceea în prima ligă din Spania. Avea mare popularitate românul frumuşel şi simpatic. Într-o dimineaţă, vine la uşa lui Balint maşina guvernatorului regiunii Burgos şi-l duce în biroul marelui şef, unde se întâlneşte cu o spanioloaică frumoasă de ţi se tăia respiraţia. Guvernatorul le dă sarcini: “Tu cu miss Burgos mergeţi la puşcăria oraşului să premiaţi echipa de deţinuţi care a câştigat campionatul de fotbal al puşcăriilor!”. Tot în exclusivitate, Balint ne-a mai povestit: “L-am premiat şi pe golgheterul puşcăriilor, mi-a relatat fazele din care eu am marcat la Mondialul din Italia, dar n-a vrut să-mi destăinuie de ce a ajuns după gratii”.