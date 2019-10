Generaţia tânără de fotbalişti pregăteşte un bis

Ne-am obişnuit cu absenţele prelungite de la turneele finale ale fotbalului. Sau visăm cu nostalgie moale la performanţele unor generaţii de fotbalişti români de excepţie, care însă se întâlnesc rar, cu repetabilitate la zeci de ani, cum a strălucit generaţia de aur cu superba realizare de la Mondialul din America 1994 şi, de atunci, am rămas cu oftatul. Am chiuit de bucurie noi, românii, când au izbutit meciuri splendide cu marile forţe ale Campionatului European U21 de anul trecut, în Italia mânjii noştri s-au dovedit pursânge şi au ajuns în semifinală. S-au strâns în naţionala tânără de anul trecut fotbalişti de excepţie: Ianis Hagi, Puşcaş, Ionuţ Radu, Băluţă, Răzvan Marin, Coman, Cicâldău, Drăguş. Cei mai mulţi sunt modelaţi la Academia marelui Hagi, crescuţi cu foamea de victorii, conectaţi la pasiunea pentru fotbal 24 din 24, obligaţi de Gică să creadă în ei şi să se dăruiască pentru culorile României. Şeful lor, Mirel Rădoi, cu bărbăţie contagioasă, cu privirea sus în fiece clipă, a antrenat şi psihicul tricolorilor tineri să uite cuvântul înfrângere. Conform păgubosului obicei, ar urma o perioadă lungă de secetă în biruinţe, ne pregăteam de o alunecare iarăşi în mediocritate înveşmântată în alibiuri. O suită de componenţi ai naţionalei tinere de anul trecut avansaseră la naţionala primă, Ianis Hagi, Puşcaş, Răzvan Marin, Nedelcearu, Rus, alţi titulari nu mai corespundeau condiţiei de sub 21 de ani şi, slăbită, reprezentativa de anul acesta părea să şchiopăteze. Dar, surpriză, o nouă naţională Under 21 ne-a readus bucuria, proaspeţii tricolori tineri au învins cu 3-0 Ucraina, de curând campioană mondială, au umplut poarta Irlandei de Nord tot cu 3 goluri, iar înfrângerea din Danemarca a fost aproape să fie evitată, dacă nu se rata penalty-ul. Mirel Rădoi a reaprins speranţele unui an cu biruinţe, se conturează un bis, să participăm iarăşi la turneul final sub 21 de ani. Rădoi i-a conectat pe debutanţi, ca şi pe cei rămaşi din echipa de anul trecut, la un voltaj viu al victoriilor. Băluţă străluceşte, e noul căpitan, Man a reînnodat cursele de neoprit, Puşcaş şi Chindriş sunt noii stoperi fără teamă şi reproş, Oaidă dovedeşte că are o pereche de plămâni în plus, Boboc şi Ciobanu au ecuson Academia Hagi, s-a legitimat un nou vitezist, craioveanul Mihăilă. Şi în vestiarul proaspetei naţionale tinere s-a cântat iarăşi pe ritm de Ciuleandra: „România, România, hop, hop, hop!”.