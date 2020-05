Golanii cu grătar și derbedeii din politică

Pandemia dezvăluie pe mari eșantioane „ce zace în om”, expresie pe care se fundamentează în esență consultanța psihologică. Conflictele contondente cu forțele de ordine, prezente aproape zilnic, aduc în prim plan, ca portret-robot, tânărul bine clădit, tatuat, legat de facebook, care-i face legătura cu generația lui. „Eroul” care nu se supune regulilor simple are sub 30 de ani, este motorizat și nu pare să aibă lipsuri materiale. Adică nu-l scoate din casă foamea, ci dorul de ducă. Nu protestează pentru că s-a închis fabrica sau șantierul, ci pentru că s-au închis cârciuma, terasa, mall-ul. Mulți dintre cei prezentați ca răzvrătiții acestor zile sunt diasporeni, supărați că au intrat în carantină, deși erau informați asupra restricției de mișcare pentru 14 zile. Sunt cetățeni „europeni”, cu experiența unor călătorii pe continent, de unde au fost obligați să se repatrieze din varii motive. Sosiți acasă, sunt dezamăgiți de „patria mama”, îi auzi cu dispreț când spun „Asta-i România!”. Apoi, televiziunile bagă un ... bip. Dar ce te faci când televiziunile nu mai pot pune bipul reglementat de CNA? Cum ar fi să oprească deversarea în spațiul public a agresiunii de limbaj folosite de un ministru venit la Parlament să „dea samă” pentru activitatea ce-o depusese, cum altfel decât „în slujba poporului”. Ministrul Cîțu, din generația tinerilor politicieni, nu a fost mai prejos de limbajul și atitudinea surprinse în cartierul vecin Casei Poporului. Am sperat mereu că Rahova se va civiliza prin apropierea fizică de Parlament, dar am văzut cu stupoare cum spiritul lumpen, atitudinea golănească de șmecheraș de cartier rău famat se dezlănțuiau de la tribuna „aleșilor neamului”. Constatăm că dezbaterea parlamentară nu mai are de mult ștaif; au dispărut marii vorbitori, limba românească este scrâșnită și prea strâmtă pentru politicieni aterizați în Parlament după ce au ocolit școlile. Dar Cîțu se dă om cu pretenții, bancher școlit pe afară” (dar și dat afară din branșă), liberalul în care „Partidul Brătienilor” vede o speranță pentru a ieși din mediocritatea lui Orban. Urmărindu-i prestația agresivă, cu accente de ură și dezechilibru al logicii, am înțeles că ne-a păscut pericolul real ca România să intre pe mâna unui asemenea specimen, propus de Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Mă întreb cu spaimă, dacă în public, într-un moment de mare expunere, Cîțu se comportă în asemenea hal, cum o fi în reuniunile restrânse? Cine stă lângă el la masă ar trebui să ia distanța de siguranță, poate chiar dublă față de norma sanitară anunțată de Vela.

Golănașii amendați de poliție că puneau de zaiafeturi și derbedeii din politică fac parte din aceiași generație care a dat acum puțin de greu. Primul hop în viață îi transformă în bătăuși, devin sociopați doborâți de megalomania misiunii. Cei cu grătarul mobil vor să-și scoată gașca la iarbă verde; ceilalți, cu gulerele albe, visează să-și distrugă adversarul politic, cu orice preț, chiar cu cel al demolării instituției fundamentale a democrației. Iată unde bate „Prototipul Cîțu”. Gașca lui este croită să desființeze nu doar Parlamentul, ci atacul merge la pachet cu demonizarea Curții Constituționale și Avocatului Poporului. Cine este în spatele acestei acțiuni cu tentă brună?

N.B. Observ că Raed Arafat redevine ținta acelorași trăgători care l-au ucis cu premeditare pe patronul de la Hexi Pfarma. Pentru că a acționat să salveze 25 de milioane de euro din bugetul public destinat modernizării sistemului național de urgență, echipa de killeri a deschis focul cu muniția livrată de aceeași instituție.