Guvern PNL cu buget PSD

Momentul de euforie al învestirii noului guvern monocolor PNL va trece repede în Modrogan. După instalarea miniștrilor urmează intrarea lor „în pâine” ,mulți aflați la prima experiență culinară de acest fel. Activitatea primelor săptămâni ale Executivului va fi ecranată de alegerile prezidențiale, motiv bun pentru a trece presiunea atenției publice pe candidații la Cotroceni. Ar fi o perioadă de relativă liniște pentru ministere, dispuse într-o nouă organizare, un mic respiro până la a începe să dea soluții la problemele din agenda guvernamentală. Din programul de guvernare nu au rezultat clar prioritățile, dar termenul de un an până la alegerile parlamentare obligă echipa Orban Ludovic la un ritm de sprinter, ceva în genul lui Bolt, pentru a convinge electoratul că schimbarea a fost o acțiune pozitivă pentru bunul mers al țării. În aceste condiții, ar fi o mare greșeală ca principalul mesaj către populație să fie „greaua moștenire” primită de la PSD-ALDE. Oricât ar vrea tăricenii să se disocieze de aliatul de ieri, nu pot nega faptul că au fost parte la programul PSD lansat în 2016, care a fost transpus - cât s-a putut - de premierii Grindeanu, Tudose, Dăncilă, miniștrii ALDE fiind de neclintit la remanieri. Prima încercare a guvernului minoritar PNL este să prezinte bugetul pentru 2020. În Parlament, acesta are puterea unui vot de cenzură, astfel încât liberalii nu vor mai avea sprijinul ALDE, după ce au pierdut voturile lui Ponta, dacă vor fi foarte critici cu precedenta guvernare. Un buget care să „treacă” impune constrângeri puternice la cheltuielile în domeniile sociale,în care PSD a fost foarte darnic. Deja creșterea salariilor, incluiv a celui minim și a punctului de pensie sunt incluse în schița de buget pentru anul viitor întocmită de profesioniștii din Ministerul Finanțelor, așa încât drumul banilor este croit. Comunitatea bancherilor, cu mare capacitate de analiză, este convinsă că acest guvern nu va putea face nicio restructurare majoră a cheltuielilor publice pentru 2020, an electoral cu încă două runde de alegeri. Cheltuielile pentru investiții, punctul nodal al criticilor la adresa PSD, nu pot fi sporite fără modificarea impozitelor sau a TVA, în condițiile în care se mențin creșterile la pensii și salarii. O revenire a recesiunii în următoarele luni, pe care o anunță un exponent al politicii liberale din interiorul BNR, ar accentua suferințele administrării treburilor țării la care s-au angajat Klaus Iohannis și guvernul lui. Scăderea ritmului de creștere a PIB ar da peste cap și volumul de venituri fiscale, ceea ce anunță disponibilizări în sistemul bugetar, dar și în privat. Impactul aplicării legii pensiilor ar duce în 2022 deficitul bugetar spre 7 la sută, conform unei proiecții moderat- optimiste, ceea ce ar impune o cotitură radicală a construcției bugetului încă din 2021. Până atunci, PNL, care dorește să fie un partid de cursă lungă la guvernare, are de sărit hopul bugetului lăsat de PSD. Corecțiile pot fi doar de natură cosmetică, așa încât vom privi la ministrul Vasilică Câțu cum va poza în brațe cu bugetul lui Teodorovici. „Era liberală” va deschide balul pe melodia pesedistă, Câțu declarând la audierile din Parlament că prioritatea politicii economice va fi eradicarea sărăciei. Succes!