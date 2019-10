Hagi: „Nu uit că emisiunea lui Păunescu m-a readus la naţională!”

La inaugurarea unui lăcaş de cultură purtând numele lui Adrian Păunescu, printre personalităţile de prim rang prezente la festivitate s-a aflat şi Gică Hagi, sosit cu fiica sa, Kira, actriţa aflată în prim planul distribuţiei unui film şi unei piese. Celebrul fotbalist român, antrenor lăudat pentru întemeierea unei academii ce lansează talente foarte tinere, îmi zâmbeşte şi demonstrează şi cu această ocazie caracterul frumos pe care îl are. „Nu uit că emisiunea lui Păunescu mi-a făcut un bine, m-a convins să mă reîntorc la naţională!”. Îmi dă mâna cu o strângere evident pornită din suflet. Eu am fost producătorul emisiunii „Meciul meciurilor” de la Antena 1, care a scos românii entuziaşti pe bulevarde, fluturând drapele tricolore la miez de noapte, după ce Gică a rostit: „Mă prezint la lot dacă sunt convocat de Piţurcă, vine partida cu Ungaria!”. S-au aprins luminile mari în blocuri şi, în cartiere, la ceas târziu din noapte, au răsunat chiote de bucurie, iar bucureştenii au pornit cântând: „Deşteaptă-te, române” spre sediul Antenei, unde se obţinuse acceptul Regelui Hagi. Am insistat 4 zile pe lângă Hagi, aflat la Istambul, unde juca pentru Galatasaray, să vină în emisiune, nu i-am destăinuit că Adrian Păunescu cu mine şi cu invitaţii îl vom ruga cu cerul şi pământul să se întoarcă la naţională, în rolul de căpitan şi creier al reprezentativei. Peste 4 ore, Adrian Păunescu, Vadim, eu şi alte personalităţi din emisiune i-am argumentat cu toate aspectele că revenirea lui în fruntea tricolorilor va schimba macazul naţionalei. Gică se retrăsese de la naţională în finalul uni meci în faţa a zeci de mii de români, lăcrimase şi motivase că s-au strâns anii. Curgeau mesaje din partea a mii de români cu aceeaşi rugăminte, Hagi se lupta cu Hagi, în cumpănă, nu voia să-şi dezmintă hotărârea de a-i lăsa pe cei mai tineri. Spre ora 2:00 noaptea, a rostit hotărârea reîntoarcerii: „Nu îi pot lăsa pe români să se roage atât, vin la lot dacă mă convoacă Piţurcă!”. Prin telefon, antrenorul naţionalei a replicat imediat: „Te aştept mâine în cantonament, caută-ţi echipamentul!”. În lupta lui Hagi cu Hagi, în inima lui triumfase România, pe care Gică o iubeşte dintotdeauna. Hagi a jucat entuziasmant, i-a aiurit cu fentele pe unguri, nu puteau fundaşii maghiari să-l oprească şi i-au fracturat mâna. România a învins, Hagi a mai venit o dată în emisiunea de la Antena 1 cu braţul în ghips. Românii i-au trimis daruri pe puterile lor, picturi, prăjituri de casă, ştergare brodate de mână. Au adunat bob de lacrimă ochii lui Hagi.