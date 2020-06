I-au servit cu spaghete de oţel

După tot felul de sondaje, Danemarca şi-a ales cel mai de succes fotbalist al ei şi, totodată, cea mai elegantă vedetă cu crampoane. În ambele poziţii de lider danez a fost votat Michael Laudrup. Cu acest prilej, mi-am amintit de aventura mea gazetărească din 1988, când am făcut un reportaj de la meciul de cupe europene dintre campioana Europei, Juventus, şi campioana României, Oţelul Galaţi. Cum se răsuceşte viaţa, faţă de acele clipe de glorie ale echipei gălăţene, ea astăzi nu mai există, aşa-zişii patroni care au dat mai târziu buzna au secătuit de bani clubul din Galaţi, l-au îmbrâncit în faliment. Ziua meciului cu câştigătoarea Champions League, cu Juventus, campioana Italiei, a devenit o sărbătoare de dimensiune istorică pentru oraşul Galaţi. Lumea fierbea de nerăbdare să înceapă meciul, dar pentru a stăvili invazia suporterilor, tramvaielor le fusese modificat traseul, erau restricţii de circulaţie în zona stadionului. Hotelul unde se cazaseră marile vedete ale Juventusului devenise o fortăreaţă cu podurile ridicate, nu era permis să te apropii şi să-i deranjezi nici cu o privire de la depărtare. Presa era ţinută la mare distanţă de hotel, având în faţă garduri metalice. M-am ambiţionat să străpung cercul de foc pentru ca reportajul la cea mai citită publicaţie, revista Flacăra, să fie chiar din epicentrul evenimentului sportiv de excepţie. Dacă pui miere pe limbă poţi înmuia toate barajele şi astfel am ajuns în holul hotelului gălăţean, unde faimoşii Juventusului tocmai luau masa de prânz. Surpriză teribilă pentru mine, politicoşi, fără fandoseli, vedetele Italiei au acceptat să dialogheze cu mine. Primul a dat tonul bunăvoinţei chiar celebrul antrenor al campioanei Italiei, Trapatoni. Şi-a întrerupt prânzul, i s-a sleit friptura şi mi-a acordat destule minute pentru a descoperi ce antrenor rafinat şi profund era. Am stat de vorbă cu legendarul portar al naţionalei Italiei şi Juventusului, Dino Zoff, amabil şi surâzător. Zoff a avut un necaz într-o partidă cu românii când tricolorii au învins Italia. Un şut bombă al lui Boloni de la distanţă l-a lăsat pe Zoff fără replică, amintindu-i că nu mai vede bine cu un ochi. Am prefaţat meciul cu frumosul Altobelli şi, ca o prăjitură, am discutat şi cu vedeta Michael Laudrup. Când a apărut, am avut un moment de uluială, era frumos ca un înger, o fineţe coborâtă mai curând din baletul „Lacul lebedelor”! Dar cum orice crâmpei de frumos se sparge şi el în cioburi, după ce, luptând eroic, gălăţenii i-au învins pe marii campioni continentali ai Juventusului cu 1 - 0, nimeni de la italieni n-a mai venit la conferinţa de presă!