Import de „Veste galbene”, spre „Căștile galbene”

Mișcarea #șieu, pregătită și prezentată pe larg cu mijloace care depășesc cu mult capacitatea unei inițiative personale, are un obiectiv simplu: să atace după un calendar fix guvernarea PSD-ALDE pe tema infrastructurii de transport. Faptul că se încearcă decontarea întregii probleme, nerezolvată de zeci de ani, pe umerii actualei majorități pune protestul „civic”, din start, în gama opoziției politice. Faptul că Iohannis a aderat #șiel la protest, legându-l de „bugetul rușinii naționale” pe care tocmai îl promulgase, întărește caracterul politic al „mișcării”. Dezvoltarea „Vestelor galbene”, care au pornit să vandalizeze Parisul cu „justificare” în taxele pe carburanți care sufocă bugetul transportatorilor și adâncesc sărăcia francezilor, poate deschide o paralelă cu motivația protestului inițiat de milionarul din Suceava. Fiecare vrea ceva de la Guvernul pe care îl contestă. Ambele mișcări acreditează ideea unui dezastru, a incapacității de a gestiona finanțele statului. Dar, surpriză, statistica arată că Franța are o creștere economică peste media Zonei Euro, iar România este în topul european. Desigur, nu putem anticipa cum va evolua inițiativa „civică” pornită în 15 martie, întâmplător Ziua maghiarimii, asociată cu oprirea activității pentru 15 minute, la ora 15. Sunt câteva contradicții de fond care bagă în ceață motivele reale ale protestului inițiat de Ștefan Mandachi, patronul lanțului de restaurante fast food cu gusturi grecești. El și-a pornit afacerea care s-a dezvoltat spectaculos în toată țara exact în perioada de după 2012, odată cu venirea la guvernare a PSD. Nu l-a împiedicat lipsa infrastructurii să devină milionar în euro, înzecindu-și cifra de afaceri, nici vreo instituție care să-l opreseze, să-i pună pielea pe băț. El spune cu ipocrizie că românii și-au învins frica și s-au mobilizat să-l susțină, ca și când protestele ar fi interzise în România. „Curajul” lui Mandachi nu este, Doamne ferește, stimulat de serviciile secrete care, se știe, nu s-au implicat niciodată în organizarea „societății civile”, în protecția sau distrugerea unor afaceri. Miliardarii de carton, regii privatizărilor cu interpuși, acțiunile de distrugere ale unor antreprenori români sunt doar ficțiuni. Interesant de urmărit cum se va derula următorul „15” și la poarta cui se vor planta „căștile galbene”, semn distinctiv purtat la protest. Vineri, la Ministerul Finanțelor, #șieu protesta pentru obligația ca ong-urile să declare la Fisc cheltuielile, multe, la fel de pierdute în ceață ca și sursele lor de finanțare. „Căștile galbene”, în acest caz, vor să scape de transparentizare în construirea unui spital cu temelie pusă din import. Dar asta e o altă poveste cântată de trupa lui Chirilă la PRO TV sub masca bunelor intenții.