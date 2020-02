Învățăturile lui Traian Băsescu pentru Anticipatus

Greșește foarte rău Ludovic Orban respingând, cu țâfnă și parapon, învățăturile pe care i le-a dat Traian Băsescu. Nu zic ba, se prea poate să îl fi enervat porecla pe care i-a pus-o Amiralul Dezastrului Național-,,Ludovicus al II-lea Anticipatus’’- , dar asta nu înseamnă că era cazul să îi respingă mesajul. Dar încă să îl mai și taxeze în termeni de crasă vulgaritate:,,Un nebun aruncă o piatră și o sută de înțelepți se chinuie să găsească piatra respectivă’’.

Nu sunt și nici nu am de ce să fiu un fan Traian Băsescu dar asta nu mă împiedică să nu recunosc, atunci când este cazul, că mai are și dreptate. Ca, de pildă, de data asta! Cum am putea, bunăoară, să negăm adevărul neiertător al unei asemenea sentințe:„E umilitor. Cine îți mai dă ție (lui Ludovic Orban n.n.) un al patrulea mandat’’? Sau:„El ( tot Ludovic Orban n.n.) n-a realizat în ce capcană l-a dus Iohannis’’?

Dar, de departe, cea mai solidă confirmare a faptului că Ludovic Orban riscă să plătească foarte zdravăn greșeala de a nu lua în seamă învățăturile lui Traian Băsescu o avem aici:,,Nu repeta schema că o să-ți pară rău’’. Stop cadru! Rețineți, vă rog, acest cuvânt „schema’’, care ne dă și cheia mesajelor.Fiindcă, de data asta, Traian Băsescu știe ce vorbește, fiindcă o face în deplină cunoștință de cauză. Iar dacă facem o sumară comparație, vedem că, așa cum președintele Klaus Iohannis se folosește de Ludovic Orban pentru a trage sforile unui guvern al său-guvern care îi execută orbește bâzdâcurile și ambițiile-, la fel a procedat și Traian Băsescu, atunci când s-a folosit, pentru ceva vreme, de un alt fel de ,,premier al meu’’.Adică de Emil Boc. Premier și guvern cărora li s-au pus în cârcă tăierile de salarii , închiderea spitalelor și încă atâtea și atâtea aberații născocite de năbădăiosul președinte. Toate acestea ducând, inevitabil, la prăbușirea catastrofală a cotei de încredere publică și, până la urmă, la căderea guvernului.

A făcut, vă întreb, președintele în exercițiu, un gest pentru a salva guvernul Emil Boc de la dezastru? Haida-de! Dimpotrivă, a dat liber pentru un nou guvern, cu al cărui premier a și bătut palma în fața șefului Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. Căruia, tot el, Traian Băsescu, i-a înmânat așa-numitul Pactului de coabitare, semn clar că tot el, Traian Băsescu are ultimul cuvânt! Victor Ponta primind, în schimb, de la liderul guvernului european o ,,foaie de parcurs’’ conținând poruncile de neclintit. Îl vedeți, de data asta, pe Klaus Iohannis capabil să coabiteze cu un alt guvern decât tot unul ,,al său’’?Firește că nu! În schimb,este foarte posibil ca, atunci când îi va veni la îndemână, nu cred că președintele Klaus Iohannis va avea mari procese de conștiință ca să renunțe lejer la serviciile lui Ludovic Orban. Pentru toate aceste motive, Ludovic Orban nu este și, cu siguranță, nu va rămâne , decât un simplu epigon al lui Emil Boc, recte al modelului de regim politic abuziv și voluntarist inaugurat de ,,Epoca Traian Băsescu’’.

De aceea, cred și susțin că Traian Băsescu a fost sincer și bine intenționat atunci când, în mesajul său, a introdus avertismentul: ,,nu repeta schema că o să-ți pară rău’’. Gest căruia, absolut neinspiratul Ludovic Orban a găsit de cuviință să îi răspundă în termeni mitocănești. Adică taxând sfaturile primite drept ,,piatră aruncată de un nebun’’, pe care, după aceea, ,,o sută de înțelepți se chinuie să o găsească’’.

Fie și așa,doar că, recurgând la un asemenea foarte șubred raționament, și respingând, fără o minimă argumentație, avertismentele primite, Ludovic Orban s-a auto-exclus, în mod definitiv și irevocabil, din rândul „înțelepților’’. Gest care, cu siguranță, îl va costa foarte mult și pe care sunt convins că, nu peste prea mult timp, va ajunge să îl regrete amarnic.

Șerban CIONOFF