Iohannis, complice cu torționarul Lazăr Augustin

Tăcerea președintelui Iohannis față de cea mai mare mizerie descoperită în biografia lui Augustin Lazăr îl face complice cu torționarul de la Aiud. După mai bine de trei decenii s-a descoperit că procurorul Lazăr a respins cererea de liberare a deținutului politic Iulius Filip din teribila închisoare. Documentul publicat de Lumea Justiției nu a fost contestat. Filip povestește chinurile la care a fost supus în detenție, durata regimului de exterminare fiind prelungită prin decizia lui Augustin Lazăr. Legăturile dintre Iohannis și Lazăr durează de mulți ani. Procurorul-șef de la Alba Iulia i-a închis pe bandă rulantă dosarele primarului de la Sibiu. Pentru asta a fost recompensat cu vârf și îndesat, fiind scos din anonimat de cel „spălat” prin aducerea în cel mai înalt post din Ministerul Public. Funcția de Procuror General i-a căzut ca o căciulă prea mare pe ochi; ca „nevăzător”, a fost condus de sistemul statului paralel pe cărările protocoalelor secrete pe care le-a semnat cu nerușinare în disprețul legii. Sub figura de provincial stângaci, care crede că-i trendy să-și asorteze ochelarii de soare luați din talcioc cu cravata luată bonus după tocmeli în bazarul din Stambul, Augustin Lazăr s-a dovedit a fi „la bază” un ticălos. La final de carieră, ținându-se cu dinții de scaun, cu o decizie de suspendare pe masa lui Iohannis, are nerușinarea să mai ceară un mandat de procuror general știind că „bomba Aiud” va exploda. Cu fiecare oră pe care i-o acordă în plus lui Lazăr în funcția de procuror general, Iohannis își întărește poziția de complicitate cu un personaj toxic, deja demis moral din magistratură. Poziția penibilă a propagandei care l-a luat în brațe pe torționar, orbită de furia împotriva „ciumei roșii”, o împinge în propria capcană, fiind obligată să-l apere pe exponentul fals al statului de drept. Într-o defazare totală cu realitățile din România, la Bruxelles se dau moțiuni care să o sprijine pe Kovesi, cercetată penal pentru abuzuri, soră de suferință cu Lazăr Augustin. Greu de înțeles pentru oamenii de bun-simț din România de ce oficialii europeni s-au făcut „frați” cu „dracii” de la București, care , iată, au făcut pe deasupra și poliție politică sub toate regimurile pe care le-au servit. Obligațiile pe care le are Iohannis față de Kovesi și Lazăr sunt pietrele de moară ce-l vor scufunda. Lecția amară a istoriei îl pune în opoziție pe disidentul care a sprijinit „Solidaritatea” cu torționarul lui de la Aiud care a intrat într-o altă „Solidaritate”, mai productivă, protectoare pentru lichele.