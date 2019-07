Iohannis s-a îngrășat din MCV

O nouă misiune de evaluare a sosit la București să controleze dacă avem unghiile tăiate și batista regulamentară. Evident că examinatorii vor avea urechile făcute pâlnie la șoaptele senzorilor secreți recomandați și oploșiți sub umbrela unui pesonaj alunecos ca un covor de săpun, pupila proaspăt eșuatului spitzen candidat Timmermans. Doamna care a alimentat Comisia Europeană cu rapoarte incorecte, dirijate politic, trece ca o sfidare în fiecare dimineață pe lângă statuia lui Vasile Lascăr, schimonosind mesajul acestuia. Crezul marelui liberal „Vroiesc să fac din administrație o a doua magistratură” a fost adaptat de doamna cu nume mereu schimbător, la programul de acțiune al statului paralel: „Vroiesc să fac din magistratură o administrație secretizată”. În perioada de mandate sinistre ale conducerilor Înaltei Curți, vecine cu sediul reprezentanței UE, agerii agenți de supraveghere ai statului de drept nu au observat căderea Justiției sub puterea protocoalelor dirijate de ofițeri plasați până în instanțe și parchetele specializate. Doamna X îl plimbă pe Iohannis pe culoarele de la Bruxelles ca pe un trofeu al activității ei de recrutare în slujba statului paralel. Președintele a fost împins ca un berbece bun să spargă independența justiției și să cauționeze toate acțiunile birocrației angajate sub camuflajul falsei lupte cu corupția. Mecanismul de Control și Verificare, dirijat de interese contrare României, a devenit o pârghie pentru a pune piedici oricăror inițiative de modificare a legislației care puteau să pună frână degradării justiției și transformării ei într-o ghilotină pentru eliminarea adversarilor politici. Iohannis și-a întărit poziția de lider politic din încurajarea evaluărilor incorecte livrate an de an de MCV. A sacrificat cu premeditare interesul național care i-ar fi impus să pledeze pentru eliminarea MCV și desființarea legării acestuia de condiționările Schengen. Boiko Borisov, liderul bulgar, a știut să negocieze ieșirea țării lui de sub umilitorul MCV. Iohannis oferă motive pe tavă celor interesați să taie din bugetul UE cotele pentru România pe baza notelor date de evaluatorii tocmai ajunși lângă statuia lui Vasile Lascăr.