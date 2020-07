La 74 de ani, Ilie Năstase şi-a făcut primul tatuaj cu numele nevestei

Ce dovadă mai convingătoare de iubire a lui Ilie Năstase pentru actuala soţie, Ioana Simion, decât că la vârsta de 74 de ani şi-a tatuat pe pumn numele Ioana. E primul tatuaj al marelui campion, semn că vizează şi trăinicia noii căsătorii. „Ioanei nu i-a venit să creadă, am anunţat-o că mi-am făcut tatuaj, singurul. Am dorit să mă tatueze cei din Monaco pe deget, dar au obiectat că doare tare pe deget, e osul aproape. De dragul ei, i-am făcut pe plac, m-am tuns, mi-am lăsat barbă. M-am mutat cu ea la Constanţa, mai scap de paparazzi. Ne înţelegem foarte bine, din când în când publicul vrea să ne mai certăm, că m-am uitat după o blondă, ce dacă, la vârsta asta!”. E de necrezut cum a trecut vremea, Ilie a atins cifra frumoasă de 74 de ani, parcă mai ieri câştiga două grand slamuri, la US Open şi Roland Garros, mai pierdea la mare luptă încă două finale. Era întâiul lider al tenisului mondial, el a fost primul declarat locul 1 în tenisul mondial.

Parcă mai ieri agenţiile internaţionale de presă duceau în toată lumea poza cu Ilie şi Ţiriac primiţi la Casa Albă de preşedintele Nixon. Românii noştri erau primii sportivi din Est chemaţi în Biroul Oval, iar preşedintele Americii îl ţinea de gât pe Năstase. Îmi povestea în emisiunea mea de la Antenă că primarul New-York-ului, Giuliani, îi trimitea limuzina lui să-i ducă pe copiii lui Năstase la grădiniţă. S-au scurs 70 de ani de când copilul Ilie Năstase stătea toată ziua pe terenurile de sport, juca la început fotbal la CCA, până când primul lui antrenor, Chivaru, i-a dat un pachet mare de ciocolată şi l-a adus definitiv la tenis. Ilie Năstase a adus romantismul în tenis, spectacolul, boemia, îl iubea şi-l iubeşte toată lumea. Când în lumea largă spui că eşti român, imediat străinii interlocutori exclamă: „România, Nadia, Nasty, Hagi!”. Ilie e doldora de istorisiri delicioase: „Mi-a adus Ţiriac un Ford, 3 zile a făcut pe drum cu el din Anglia, maşină nouă, frumoasă, dar în drum spre Valea Prahovei a început să troncăne. Ţiriac a chemat un prieten priceput, m-a înjurat: «Ai pus altceva decât benzină la Peco!»”. Ilie Năstase recunoaşte că a greşit când a băut alcool şi l-a prins poliţia: „Eu, până la 38 de ani, n-am pus picătura de alcool în gură, acum am vrut să recuperez!”.