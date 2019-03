La ANAF, una promitem și alta facem

V-ați bucurat, boieri dumneavoastră, când în spațul public a apărut declarația domnului Orlando Teodorovici, ministru de finanțe, potrivit căreia ANAF nu vă va mai pune popriri pe conturile celor care aveți restanțe sau sunteți datori la stat! Ați uitat,însă, un lucru esențial și anume că respectiva declarație a fost făcută într-o zi de 13, 13 ianuarie anul curent. Iar cum 13 este zi cu ghinion, așa a și fost! Domnii de la ANAF au și uitat de declarația asta, dacă, bineînțeles, au luat-o vreodată în serios.

Drept pentru care nici nu mi-a fost de mare mirare când, azi dimineață,banca la care îmi încasez pensia mi-a transmis printr-un sms cum că mi s-a instituit o poprire de…. lei, în urma unui demers făcut de către ANAF sectorul 1. Am luat, așadar, drumul către respectiva instituție și, prin amabilitatea unui tânăr domn de la ghișeul nr.15, am înțeles că ar exista anumite restanțe, despre care încă nu sunt lămurit cum de au apărut. Urmând ca, în zilele următoare, să discutăm cu hârtiile pe masă și să vedem dacă am greșit sau nu. De aceea, profit de ocazie ca să discutăm despre cum stă treaba cu sistarea politicii faptului împlinit, a popririlor pe care le mai face (sau nu le mai face?) ANAF. Cu atât mai mult cu cât, și de această dată, nu am fost contactat,în prealabil, de către Administrația sector 1 a Finanțelor Publice pentru a mi se aduce la cunoștință situația, iar, în cazul în care nu aș fi dat curs apelului, să se recurgă la blocarea contului.

Am folosit expresia ,,și de această dată’’, pentru că nu este pentru prima oară când ANAF mă pune în fața faptului împlinit. Adică în fața conturilor blocate fără o înștiințare prealabilă. Ce-i drept, nu eu am fost cel vizat ci soția mea, care, prin septembrie 2018, s-a trezit cu o dublă poprire – câte 500 lei la două bănci- pentru o amendă de 500 lei. Amendă datând, zice-se, din 2009, dar despre care nu s-au putut afla alte date lămuritoare fiindcă pe calculatoarele de la Administrația sector 1 a Finanțelor Publice mesajul cu pricina nu putea fi accesat!

Am povestit, la acea vreme, despre această pățanie aici, în coloanele ,,jurnalului’’, și m-am bucurat când un om de bine a luat la cunoștință cazul iar soției i-au fost remiși, într-unul dintre conturi, 500 lei din cei 1000 popriți fără să știm nici azi din ce pricină. Cât despre ceilalți 500 de lei, deși la data de 3 octombrie 2018 soția mea a depus o cerere scrisă la Administrația sector 1 a Finanțelor Publice, înregistrată cu nr.81404, nici până azi nu am primit răspuns de la onor instituția adrisantă.

Acestea sunt faptele și nu cred că are rost să mai stărui întrebând prin care ordin al ministrului de finanțe sau prin care dispoziție a șefei ANAF s-a statuat că, din ianuarie 2019, nu se va mai folosi, în relația cu debitorii reali sau prezumtivi, metoda popririi pe conturi? Întrebare pe care, elegant și deschis, mi-a ps-o,azi, și tânărul domn de la ghișeul nr. 15 al ANAF sector 1 și la care, recunosc, nu m-am priceput să îi răspund. În concluzie, aștept cu mare nerăbdare să îl revăd, la televizor, pe domnul ministru Orlando Teodorovici, arătându-ne cu bagheta magică unde putem să găsim, pe diverse tabele și tabelașe, aplicația ,,la ANAF, una promitem și alta facem’’.