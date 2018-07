La împlinirea a 73 de ani, Mircea Lucescu rosteşte apăsat: “Rădăcinile mele sunt în România”

Lăudat cu îndreptăţire, Mircea Lucescu adaugă: “Asta să rămână de la mine, sunt un superprodus al românismului sportiv, am creat echipe şi stiluri de joc, am crescut jucători şi i-am readus pe unii pierduţi, am dăruit mult fotbaliştilor care m-au iubit şi apreciat, am dat României un profesionist ca Răzvan!”. Nea Mircea nu are de gând să abandoneze: “O să mă las când mă va părăsi entuziasmul şi atunci aş dori să vizitez unele ţări, prin care am trecut în grabă”. Absorbit de gândurile despre meciurile tari de a doua zi, Pirlo - creierul şi coordonatorul naţionalei Italiei, al Juventusului şi Milanului - recunoaşte că a fost descoperit şi modelat de Il Luce, la Brescia. Şi la recentul Mondial din Rusia starurile din naţionala Braziliei, Williams, Fernandinho, Douglas Costa, fuseseră lansaţi şi împinşi spre podiumurile fotbalului internaţional de profesorul Mircea Lucescu. Cu jucători necunoscuţi, cumpăraţi pe bani puţini şi propulsaţi apoi la sume ameţitoare, Mircea Lucescu a câştigat Cupa Europei, cu Şahtior Doneţk, învingând formaţia germană, şi, în uralele tribunelor, a făcut turul de onoare cu tricolorul pe umeri, adus în fugă de fiul Răzvan. Când l-a ciocnit un tramvai şi a fost operat, a venit grabnic în Bucureşti milionarul Ahmetov, patronul Şahtiorului, mare bogătaş al Ucrainei, şi în salonul de spital a promis o donaţie importantă de aparatură medicală modernă. Nea Mircea a lansat generaţii de fotbalişti de vază ai României: Andone, Rednic, Klein, Gabor, Lupescu, Răducioiu, Sabău etc. Pe Ionuţ Lupescu l-a modelat nu numai ca un mijlocaş de siguranţă, ci şi ca un lider al vestiarului. În dimineaţa partidelor, Nea Mircea făcea un scurt antrenament cu puştiul Florin Răducioiu, pregătindu-l să atingă înlălţimea valorică a lui Florea Dumitrache. “Teribil atacant, îmi spuneau portari celebri ai lumii că aşa ceva n-au mai întâlnit, atacanţii, în clipa şutului, din reflex, închid ochii, Dumitrache fixa cu privirea şi îngheţa portarul advers”. Motto-ul lui Mircea Lucescu suna aşa: “Mă străduiesc să modelez şi oameni adevăraţi, cu care să mă mândresc când mă întâlnesc mai apoi în viaţă!”.