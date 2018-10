Libertatea religioasă stimulează prosperitatea

Propaganda ceaușistă ne prezenta o Americă dominată de lideri religioși bizari și isterici, care nu făceau decât să-i spele pe creiere pe enoriașii din congregațiile lor. Imagine care era adesea alăturată, în mod cu totul contradictoriu, unor filmări cu prostituate și dependenți de droguri, tot acest melanj având misiunea să ne transmită cât de decadent e capitalismul.

Propaganda "progresistă" a zilei de astăzi continuă să susțină că tot ce înseamnă religie în Statele Unite e mâncat de fanatism, bigotism, irațional, refuz al științei, rasism și violență, fiind întru totul opusul libertății. Bineînțeles, nu lipsesc astfel de cazuri, dar sunt departe de a reprezenta altceva decât o minoritate infimă, în răspăr cu susținerile mass-media.

E bine să ne amintim că SUA au fost întemeiate pe libertatea cuvântului și pe libertatea religioasă. Statul american nu e laic, ci mai mult decât atât, e neutru: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof (...), spune primul amendament la Constituție. Tocmai de aceea, aici au fugit de opresiune hughenoții calvinişti din Franța, dar și anabaptiștii germani, cărora li s-au alăturat metodiștii englezi și atâtea alte denominații. Astfel, SUA au pornit ca importator de capital din Regatul Unit și au ajuns să fie exportator mondial de capital.

Importante sunt în discuţie diversitatea religioasă și libertatea de expresie și practică religioasă. Și la fel precum în Libanul multiconfesional, gradul mare de libertate, inclusiv religioasă, se corelează cu cel de dezvoltare economică. Atunci când nu ai a te preocupa de faptul că poate cel mai important lucru din viața ta, care îți dă identitate și stabilitate interioară, te-ar putea expune la persecuție și discriminare, ai confortul necesar pentru a munci, a investi și a demara afaceri. Mai mult, libertatea și toleranța religioasă facilitează circulația bunurilor și capitalurilor între țări și sporesc prosperitatea tuturor.