Liniște! S-a revoltat ministrul!

Acum câteva zile scriam despre cum fură niște golani startul la balul bobocilor de liceu și-i cheamă pe copii la petreceri “pentru ei”, fix la miezul nopții. Adică petreceri pentru minori, neasumate de niciun liceu, doar în baza unei înțelegeri între... unii de-a 11-a şi patronii localurilor unde se întâmplă parangheliile. Sute de copii, de minori, plătesc câteva zeci de lei o brățară cu care au acces la astfel de chermeze. Unde se vinde alcool, pe întuneric, dacă... ești major. Unde, întreb, există pază? Există salvări? Există pompieri? Se fac controale? Sunt, repet, întâlniri publice la care participă sute de copii.

Scriam că aștept o reacție fermă a celor care au pârghii să dea de cap poveștii. A venit. Ministrul Educaţiei e revoltat. Foştii miniștri ai Educației, de asemenea. Șeful Sindicatelor din învățământul preuniversitar e revoltat. Șeful Asociației Părinților din România e revoltat. Şefii județelor unde se întâmplă chefurile cu minori, dincolo de miezul nopții, sunt, v-ați prins, revoltaţi! Păi, dacă așa stau lucrurile, și toată lumea este atât de revoltata, care-i pasul următor? O să vă dați seama din declarațiile celor implicați. Ministrul Popa: “Este inacceptabil ce se întâmplă, știu cum e, pentru că am copil de 15 ani. Eu sunt legat de mâini pentru că nu pot reglementa prin ordin de ministru timpul liber al copiilor. Îmi sare lumea în cap. Soluția ar fi să se sesizeze părinții.Deci să primesc ceva scris de la Asociația Părinților și doar așa să văd dacă pot găsi o variantă legală“. Seful Sindicatelor preuniversitare: “Părinții sunt direct implicați! Ei trebuie să spună NU copiilor în astfel de situații. Nu pot profesorii să fie trași la răspundere pentru asta! Când sunt baluri ale bobocilor, asumate de licee, acolo sunt profesori, acolo sunt reguli. Astea sunt niște petreceri struţo-cămilă, ca să nu poată fi nimeni pus la colț. Deci părinţii! Ministrul are dreptate!“. Șeful Consiliului Județean Argeș: “Este revoltător! Dar totul ține de părinți! De educație. Noi nu avem cum să blocăm inițiativa privată. Cei de la București să facă legi. Dar să le facă și pentru ce se întâmplă acum în școli. Că este haos!“.

Aşadar, dragii mei, este haos. Lumea e revoltată. Părinții sunt de vină că-și lasă odraslele să plece la petrecere la miezul nopții. Sunt perfect de acord. Dar cum se face însă că nicio autoritate nu a făcut niciun demers pentru că balurile astea furate să înceapă la o oră rezonabilă? Cine are interes ca niște copii, dornici de distracție, să stea noaptea pe străzi? Cine gâdilă dorința asta și de ce? Dacă vrei să cumperi țigări și ești minor, vânzătorul nu-ți dă, chiar dacă tatăl și mama ta au luat-o razna, nu le mai pasă de tine și-ți strecoară bani de tutun. Vânzătorul e constrâns de lege. E un exemplu. Deci se poate reglementa dacă vrei să reglementezi.

Nu se vrea! Pentru că e foame mare de bani și de suflete compromise încă din clipa în care ele pot avea un cuvânt de spus. Pâine și circ! N-am inventat noi. Pe mine însă mă încurajează revolta mai-marilor, chiar dacă ea este fariseică. Poate fi un început. Săptămâna aceasta, șeful Asociației Părinților din România, Iulian Cristache, va merge cu jalba în proțap la ministrul Educatiei. Să găsească soluții. Eu le aștept cu interes. Aşa cum aștept că un parlamentar responsabil să facă o inițiativă legislativă cu subiectul ăsta. Dacă legile din România îşi bat joc de noi toţi!

Sau am înnebunit?!