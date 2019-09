Mai educaţi, deci mai bogaţi

Analfabetismul financiar ne afundă în sărăcie, nu lipsa banilor. La o privire aruncată în profunzimea ţării ne sare în ochi un adevăr dureros:avem foarte mulţi săraci. Cam 35% dintre români sunt ameninţaţi de sărăcie, mult peste media UE de 22% (Eurostat). Iar generaţia de mâine este astăzi suferindă: peste 38% din copiii din România şi peste 28% din tinerii români (18-24 ani) care lucrează sunt ameninţaţi de sărăcie şi excluziune socială.

Starea de sărăcie are legătură directă şi cu gradul foarte redus de alfabetizare economico-financiară a populaţiei. Două treimi dintre români au probleme în a înţelege pericolele inflaţiei, majoritatea covârşitoare nu percepe riscul asociat banilor luaţi cu împrumut de la bănci. Provident Financial România arăta într-un studiu că doar 17% dintre cei chestionaţi consideră că au cunoştinţe financiare bune, iar 40% au admis că sunt sub nota 5, pe o scară de la 1 la 10. Iar un raport Standard&Poors a ajuns la această tristă concluzie: cu doar 22% dintre cetăţeni care să aibă cunoştinţe financiare, România se află la coada clasamentului european. Când vorbim de “educaţie financiară” nu ne referim la studii economice aprofundate, liceale, universitare sau postuniversitare. Vorbim de fapt de un nivel minim de alfabetizare financiară, care să permită oamenilor să se descurce uşor cu concepte financiare de zi cu zi. De exemplu, majoritatea dintre noi nu poate răspunde corect la o întrebare simplă: de ce creşte o datorie din cauza dobânzii? Iar mulţi nu înţeleg de ce ne plângem de inflaţie dacă salariile cresc în acelaşi timp cu preţurile. Şi atunci devine evident că e foarte greu să mai vorbimdespre investitii, despre instrumente financiare de diversificare a riscului, despre piaţa de capital, sau despre prescurtari devenite altminteri populare, precum IBAN, DAE sau ROBOR. De altfel, România este campioană regională la “salariul în plic”. Raportul Global Findex (Banca Mondială) arată că 42% din populaţia adultă din România este nebancarizată şi 33% dintre pensionarii români primesc pensia cash. La nivel mondial, 69% din populaţia globului au un cont bancar, în creştere de la 62% cât era în 2014 şi de la 51% cât era în 2011.

Reducerea sărăciei nu cere doar bani şi politici economice şi fiscale dedicate. Prosperitatea unei societăţi poate fi obţinută mai ales dacă oamenii învaţă ce să facă cu banii. Fiecare român are nevoie să înţeleagă cum câştigă, cum cheltuie, cum economiseşte şi cum poate să-şi sporească bruma de avere personală. Dacă România reuşeşte să reducă la jumătate procentul de analfabetism economic, financiar, social şi funcţional al noilor generaţii, experţii spun că România ar putea să aibă un PIB dublu. Doar mai educaţi vom putea deveni mai bogaţi.