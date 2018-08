Mai este valabil dictonul: Ein Mann, ein Wort?

Nici nu apucaseră aplaudacii de serviciu să își exprime vibranta adeziune față de domnul Klaus Iohannis- care în necruțătoarea sa filipică împotriva Guvernului pe care îl acuza că ,,a gazat și a bătut români’’- că, iată, într-o foarte anumită parte a presei, apare o știre având acest titlu-bombă:,,Germania SOMEAZĂ Guvernul României să ia poziție după ce senatorul Liviu Pop a catalogat Forumul German drept o organizație NAZISTĂ’’.(Sublinierile aparțin autorului știrii. N.n.)

Știută fiind,de-acum, acribia cu care unele personalități marcante ale mediului politic din patria lui Kant și a lui Goethe urmăresc derapajele din mediul politic și juridic al patriei Mioriței, am citit și recitit știrea difuzată inițial de către Mediafax pe care, mai departe, am compara-o cu versiunea sa comentată (ca să nu spun mai de la obraz: răstălmăcită), pe care a difuzat-o un canal media al cărui partizanat este de-acum recunoscut. Prilej cu care am constatat câteva lacune, pe undeva, pe ici pe acolo, prin punctele esențiale, așa după cum bine mai zicea eternul și fascinantul Caragiale. Cel care, prin personajul său, Caracudi, a imortalizat specia jurnaliștilor care își culeg știrile despre mai marii zilei direct de la… berăria din Cișmigiu!

În primul rând, nu este vorba despre Germania- stat membru al Uniunii Europene și al NATO,așa cum este și România- și nici despre o declarație a Guvernului Federal remisă pe canale diplomatice autorităților noastre,ci despre un oficial german,Bernard B. Fabritius, împuternicit al Guvernului Federal German pentru problemele strămutaților și pentru minorități naționale. Care și-a exprimat opiniile care i-au pus pe jar pe panicarzii de meserie nu într-o declarație oficială ci… pe pagina sa de Facebook! Cerând, ce-i drept, autorităților române să își precizeze poziția față de declarațiile lui Liviu Pop despre Forumul Democrat al Germanilor din România. De aceea, putem aprecia că știrea ,așa cum a fost ea titrată și difuzată, nu este decât o nouă mostră de dezinformare tipică răspândacilor de drept comun, anume difuzată pentru a crea un motiv de panică de genul:,,Vai mama noastră, s-a supărat Germania pe noi!’’ Fapt care, evident, nu scuză și nici nu pune în umbră declarațiile senatorului Liviu Pop.

Din păcate, lucrurile nu se opresc aici, pentru că în chiar textul postat de către oficialul german se găsesc o seamă de afirmații pe cât de grave pe atât de lipsite de dovezi clare, indubitabile. Citez:,,De ceva timp,minoritatea germană din România este calomniată în mass media pro-guvernamentală și insultată în mod colectiv cu scopul de a prejudicia imaginea președintelui Klaus Iohannis, membru al acestei minorități.’’

Având în vedere gravitatea cu totul deosebit a acestor afirmații ar fi fost necesar și corect ca ele să fie susținute- de către emitentul lor- cu o seamă de dovezi și de date. Nu este, însă, prea târziu nici acum să îi cerem domnului Bernard B. Fabritius să ne spună care sunt acele materiale de presă, cine sunt autorii lor și ce entități din mass media românească le-au dat publicității? Cât privește referirea la declarațiile senatorului Liviu Pop privind Forumul German țin să îl informez pe această cale că ele au fost foarte sever amendate de către jurnalistul Radu Tudor în emisiunea difuzată pe canalul Antena 3, unde au și fost lansate, așa încât susținerea oficialului german este contrazisă categoric.

Nu este,însă, prima oară când domnul Bernard B. Fabritius face asemenea afirmații fără a prezenta și dovezile cuvenite. De pildă, într-un interviu apărut vineri 8 iunie 2018 și difuzat de ziare.com, domnia declara cam aceleași lucruri:,,Minoritatea germană din România este supusă din ce în ce mai mult unui tir mediatic din partea unor anumite instituții media’’. Reiterând teza că tirul mediatic împotriva minorității germane din România vizează discreditarea președintelui Klaus Iohannis. Fapt semnificativ, în intervi, domnul Bernard B. Fabritius comentează elogios activitatea Laurei Kovesi și consideră că schimbarea sa de la butoanele de comandă ale DNA ,,este cerută în baza unor interese individuale din parte partidului aflat la guvernare’’. Iarăși o simplă coincidență, nu-i așa?

Trei lucruri aș mai avea de spus: 1) Da, există un anumit sentiment de dezamăgire colectivă acela îl vizează direct pe președintele(încă) în exercițiu, Klaus Iohannis, pe care un important număr de români l-au votat sperând că își va exercita mandatul valorificând rigoarea și seriozitatea poporului care i-a dat omenirii pe Kant și pe Hegel! Prin urmare, nu faptul că președintele Klaus Iohannis este german nemulțumește, ci exact contrariul său, faptul că nu respectă și nu promovează calitățile emblematice ale spiritului german. 2)Poate că nu este lipsit de importanță să spunem că domnul Bernard B. Fabritius este născut la Agnita(județul Sibiu) și că, după ce s-a stabilit în Republica Federală Germania, a vizitat în dese rânduri județul natal, Sibiu, fiind un fervent admirator al actualului președinte. Opțiune morală și, poate, și politică pe care trebuie să i-o respectăm, dar care nu îi poate susține afirmații necorecte și neconforme cu realitatea. 3)Tot la capitolul dezamăgiri aș mai menționa și lipsa de consecvență de care dă dovadă același domn Bernard B. Fabritius, cel care, în anul 2013, era ales în Bundestag, fiind primul român investit în această demnitate, declara:,,Nu trebuie să ascundem problemele , dar nici nu e cazul să prezentăm totul în negru’’. Pentru ca, peste numai cinci ani, să facă ceea ce face!

Să fie, treaba asta, doar o problemă de memorie? În cazul acesta cum mai rămâne treaba cu dictonul,Ein Mann,ein Wort’’?...