Mai “europeni” pe lângă euro

Scăpați de anatema “retrograzi” pe care se pregătea “Vechea Europă” să o aplice pe umărul românilor “tradiționaliști” în caz de cvorum la referendum, urmează să privim spre următorul hop pe drumul integrării depline în UE. Uităm că România este stat membru cu derogare în ceea ce privește adoptarea monedei euro, politicienii noștri fiind mai interesați și mai aplicați în a da prioritate ridicării MCV și primirii în spațiul Schengen, cu condiționalități mai ușor de atins. Trecerea la moneda unică, obiectiv asumat prin Tratatul de aderare, este însă un proces mult mai complex și mai dificil din perspectiva noilor constrângeri comunitare și a necesității de a elimina devierile de la regulile fiscal-bugetare ale Zonei euro. Decizia de a ne angaja pe acest drum, care depășește durata unui ciclu electoral, este a politicienilor, dar admiterea nu ține doar de voința României, ci este un cumul de condiții strict asumate și riguros controlate de membrii “clubului euro”. Simpla dorință de adoptare a monedei euro nu ne transformă în candidați. Chiar și obținerea acestui statut oficial impune îndeplinirea unor condiții tehnice puțin cunoscute. Înființarea Comisiei Naționale pentru Aprobarea Planului de Fundamentare și de Aderare la Moneda Euro până în anul 2024 reprezintă un pas spre cuplarea instituțională și înțelegerea sarcinilor sectoriale. Separat de acest efort de coordonare se impune să remarcăm proiectul de interes național al Academiei, lansat în martie 2018, care vizează “Consolidarea convergenței economice și monetare a României cu statele membre ale UE”, apreciat ca un demers necesar. Proiectul Academiei Române are ca scop fundamentarea unei viziuni academice, bazată pe cercetări economice și sociale care, desigur, vor fi utile Comisiei guvernamentale, mai ales că o parte din experții desemnați în colectivele de lucru sunt cercetători din unitățile Academiei. Semnalăm în acest cadru apariția în revista “Academica” (iulie-august) a articolului” România și euro - Contextul, natura și semnificația demersurilor României pentru adoptarea euro”. Autorii - Simona Poladian, Napoleon Pop, Valeriu Ioan Franc -, cercetători cu un autorizat și consolidat prestigiu științific , deschid seria comunicărilor publice cu o analiză substanțială a condițiilor necesare startului spre euro. Vom reveni asupra subiectului preluând spre difuzare idei și analize aflate sub garanția principalului for de cultură și știință al țării care s-a angajat ca promotor al unui proiect de anvergură, menit să sprijine autoritățile pentru ca acestea să aducă România cât mai aproape de nucleul de decizie în UE - Zona euro.