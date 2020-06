Maia Morgenstern, din nou mama lui Hristos

Sub o mantie de taină, Mel Gibson pregăteşte a doua superproducţie despre Hristos, la aceeaşi anvergură ca întâia peliculă, de astă dată tema este Învierea, ridicarea din mormânt. Maia Morgenstern este distribuită pentru a doua oară în rolul impresionant al Mamei lui Iisus. După succesul din primul film realizat de Mel Gibson, Maia Morgenstern a fost atât de convingătoare în rolul Mamei Mântuitorului, încât poza ei a ajuns icoană într-o catedrală din Columbia, se roagă şi îngenunchează credincioşii la figura actriţei românce de pe peretele bisericii. Maia Morgenstern este o uriaşă actriţă şi o femeie de cuceritoare personalitate. Reluarea unui film foarte frumos realizat de Sergiu Nicolaescu, „Orient Expres”, reconfirmă valoarea Maiei jucând impresionant unul dintre rolurile principale. Maia Morgenstern izbuteşte o scenă de neuitat şi într-o reclamă. Pledând pentru păstrarea aurului românesc, în clipul publicitar îşi oferă puţinele ei bijuterii: un inel, un lănţişor şi cerceii, pe care şi-i smulge de la urechi cu carne cu tot în şiroi de sânge. În anul 1998 am făcut unul din episoadele emisiunii mele de la Antenă cu marile personalităţi -„Vedete în papuci” - acasă la Maia Morgenstern, un apartament modest la ultimul etaj, mai aproape de cer. Și-a istorisit două secvenţe din viaţa ei, care, iată, mi-au rămas vii şi după 20 de ani. „Eram copil, se încheia anul şi venea vacanţa, ca toţi elevii soseam acasă în pasul ştrengarului, aruncam ghiozdanul, dar tata mă punea la punct: «Maia, nu ai să te joci tot timpul, în fiecare zi faci o oră de limba română, tu eşti evreică şi trebuie să ştii limba română la bine ca românii!». Şi mai târziu, la un festival de film în Israel, eram desemnată cu premiul pentru rolul din «Balanţa». Când să intru în sala festivalului observ că pe catargele de la intrare erau toate drapelele ţărilor participante, al României lipsea. Am făcut o criză de nervi, am spus că nu urc pe scenă dacă nu se ridică şi tricolorul. Am zis să-mi aducă pânză roşie, galbenă, albastră să cos eu un tricolor. Până la urmă s-a găsit un drapel al României şi am primit pe scenă premiul de interpretare feminină”.