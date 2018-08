Mărirea și decăderea unui erou de mucava

Că suntem și rămânem țara unde o minune nu ține mai mult de trei zile, asta o știm cu toții!Așa că nici nu trebuie să ne mai mire prea tare faptul că dacă la sfârșitul săptămânii trecute, pe diverse canale media sau de socializare Răzvan Ștefănescu, românul care venise din Suedia până în România cu o mașină cu plăcuțe pe care scria M…PSD, era proclamat un erou al emancipării spirituale, al curajului civic și, în primul rând, al luptei împotriva ,,ciumei roșii’’, mai nou și mai nou , același personaj se vede părăsit de admiratori și cere autorităților să îi dea permisul de conducere. Dacă nu definitiv, măcar până să facă necesara cale întoarsă până în țara natală a Gretei Garbo. Citiți, vă rog, lamentațiile pe care viteazul militant civic le-a debitat în ultimele ceasuri și veți vedea că praful s-a ales de țâfnoasele poze în care insul se afișa alături cu mașina lui bengoasă având acele plăcuțe eminamente dizidente. Avem, așadar, un bun prilej pentru a discuta despre condiția jenantă a unor asemenea eroi de mucava.

,,Eu am consultat DEX-ul- scria, ceva mai devreme și cu mult aplomb, Răzvan cel viteaz- și am constat că sunt ok plăcuțele’’. Că individul știe să scrie pre limba internauților frumoși și liberi, asta nici că ne miră prea tare. Întrebarea este de unde și până unde a găsit în DEX (,,Dicționarul Explicativ al Limbii Române’’, lucrare realizată sub egida Institutului de Lingvistică ,, Iorgu Iordan- Al. Rosetti al Academiei Române) confirmarea că formularea cu pricina este chiar atât de ok?

Iar dacă este să spunem lucrurilor pe nume până la capăt atunci haideți să îl ajutăm pe freneticul diasporean să înțeleagă că nu despre conformitatea inscripției de pe plăcuțe cu normele gramaticii limbii române discutăm, aici și acum, ci numai și numai despre vulgaritatea explicită a limbajului și despre mentalitatea agresivă a mesajului pe care el dorea să îl etaleze. Mesaj care, de bună seamă, se adresa nu doar vârfurilor PSD, ci unui important număr de români care- cu sau fără aprobarea expresă a lui Răzvan Ștefănescu și a comilitanților săi- și-au permis să se înscrie în acest partid și să împărtășească normele și valorile social –democrației. Așadar, nu implicațiile politice pe care le-ar avea ceea ce stă scris pe plăcuțele automobilului lui Răzvan Ștefănescu sunt în discuție, ci grobianismul cras al limbajului și al mentalității pe care acesta o exprimă. Să nu uităm, de asemenea, nici faptul că susnumitul domn a venit pe aceste meleaguri în calitate de exponent și promotor al valorilor și al bunelor practici ale democrației moderne,avansate, așa încât îmi este foarte greu să înțeleg ce legătură au toate acestea cu maniera în care el a ales să își etaleze opțiunile sale politice și civice.

Ar mai fi încă ceva de spus, tot în ceea ce îl privește pe vajnicul militant de până mai ieri, respectiv pluviatilul de azi. Mă refer la faptul că Răzvan Ștefănescu a indus în eroare, cu bună știință, în mod deliberat, instituțiile statului gazdă, Suedia. Și asta pentru că este practic imposibil să mă convingă cineva că funcționarii suedezi, atunci când i-au aprobat să își pună plăcuțele cu asemenea inscripții, aveau cunoștință ce vor ele să spună în limba română. Fie chiar și dacă domnul militant anti-PSD-ist le-ar fi pus pe biroul DEX-ul și le-ar fi demonstrat că ,,sunt ok plăcuțele’’. De aici derivă, însă, și o situație cam neplăcută, ce-i drept, cu care s-ar putea să se confrunte domnia sa la întoarcerea pe atât de ospitalierele meleaguri suedeze. Adică să se trezească întrebat de către niște autorități cum și de ce le-a înșelat buna credință, punându-le să îi dea apostilă pentru ceva care sună cam foarte-foarte dubios.

Asta ar fi de spus,în principal despre acest bizar exponent al nonconformismului ambulant și, pentru că până la ora când scriu aceste rânduri nu au mai apărut informații care să schimbe radical situația, nu îmi rămâne decât să închei cu o întrebare pe le-a adresat-o unor persoane din categoria lui Răzvan Ștefănescu etc comp o distinsă reprezentantă a mediului nostru universitar, doamna prof.univ. dr. Mihaela Miroiu. Întrebare care sună exact așa:,,Nu credeți să ați împins lucrurile prea departe?’’

Întrebare la care, cu sau fără permis de conducere în buzunar, ar fi cazul să răspundă și Răzvan Ștefănescu.