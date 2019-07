Mentenanța și avariile sale

Sincer să fiu, nu m-a impresionat prea tare faptul că Daniel Osmanovici a demisionat din funcția de purtător de cuvânt al CNAS, după ce a făcut acea declaratie cinică : „oamenii mor oricum, cu sau fără sistem’’. Fiind vorba despre platforma cardurilor de sănătate care, tot mai multși tot mai des nu funcționează, producând,în acest fel, mari necazuri pacienților și medicilor. La urma urmelor, nu numai zicerea respectivă a produs multă indignare, cât mentalitatea malthusianistă pe care aceasta o divulgă. Mentalitate pe care am regăsit-o și într-o altă exprimare, emisă, cu un deceniu și ceva în urmă, de un premier. Pre numele său Emil Boc, autorul și propovăduitorul sintagmei „ieșire pe cale naturală din sistem’’. Ceea ce, în argou, se treduce prin „a dat colțul’’ sau „a mierlit-o’’.

Spun că nu m-a impresionat demisia (de-acum) fostului purtător de cuvânt a CNAS, fiindcă nu în acest fel se rezolvă foarte gravele și la nesfârșit prelungitele avarii ale platformei cardurior de sănătate. Motiv pentru care salut și susțin demersul inițiat de către doamna ministru Sorina Pintea, care a analizat cu maximă seriozitate deifiiențele grave înregistrate în sistemul informatic din sănătate și, în acest fel, a ajuns la cauzele care le-au genera și le întrețin. O analiză care poate fi continuată și extinsă mergând până la modul în care a fost conceput sistemul și, în acest fel, detectând acele carențe cu care s-a trecut la implementarea sa în temeiul nefastei premise: ,,las* că merge și așa!’’ Analiză din care, evident, nu lipsesc modul în care își fac datoria faimoasele servicii de mentenanță.

Din păcate, modul inacceptabil în care (nu) funcționează serviciile de mentenanță pentru platform cardurilor pacienților nu este un caz izolat. Adevăr de care m-am putut convinge dintr-o recentă experiență. Pe scurt, la începutul lunii iunie, soția mea a fost operată la clinica de ortopedie a Spitalului clinic „Colentina’’. Operație care a reușit, motiv pentru care doresc să reînnoiesc, pe această cale, sincere mulțumiri și întreaga prețuire domnului doctor Marius Niculescu și echipei sale. Normal, după o anumită perioadă, a trebuit să vină la control și, pentru asta, a dorit să facă o radiografie. Dar, ghinion de neșansă!, instalația de radiografie a clinicii de ortopedie nu funcționa în acea zi de luni 15 iulie. Așa că a rămas ca soția mea să revină peste o spătămână.Adică azi. Când, din nou ghinion,aparatura cu pricina aflată în dotarea clinicii de ortopedie tot nu funcționa! Nedorind să mai facem încă o data cale întoarsă, am dat curs recomandării de a apela la serviciile unui centru specializat aflat în apropierea pavilionului G, în care se află clinica de ortopedie. Plătind, pentru asta, tariful cuvenit. Așa că am traversat aleea și am ajuns la pavilionul H, unde se află centru de diagnostic imagistic HIPERDIA. Trebuia, poate, să scriu „aici funcționează’’, dar, din păcate, corect este să scriu că „ar trebui să funcționeze’’ acest centru. Și asta pentru că, o dată ajunși la ghișeu o tânără persoană ne-a transmis că, întrucât centrul se zugrăvește, serviciile de radiografie nu funcționează. Cât va dura această stare de lucruri nu am mai cutezat să o mai întrebăm pe domnișoara de la ghișeu, care și așa era foarte iritată, de vreme ce nu eram primii solicitanți tratați cu refuz… pe motiv de zugraveală!

Ar mai fi rămas o soluție, aceea de a apela la serviciile unei alte instalații de radiografie aflată tot într-o clinică a spitalului „Colentina’’, dar nici acesta nu funcționa. Până la urmă ajungând la concluzia că sistemul era căzut în tot arealul Spitalului clinic „Colentina’’. Așa încât nu ne-a rămas decât să luăm la pas alte clinici de specialitate, unde vom putea să facem radiografia. Bineînțeles, cu condiția ca serviciile de mentenanță să opereze și aceste instalații să funcționeze!...

După cum se vede, nu am făcut decât să prezint cazul, fără să avansez supoziții sau să formulez acuze. De aceea, înainte de a încheia, nu aș mai dori decât să pun o simplă întrebare: cine și în ce condiții asigură mentenanța respectivelor servicii de radiografie de la Spitalul clinic „Colțea’’? Întrebare pe care o adresez factorilor abilitați să examineze cazul, să îi facă radiografia, să pună diagnosticul și, eventual, să prescrie tratamentul.