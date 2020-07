Metroul din Drumul Taberei : Ce li se întâmplă politicienilor care mint?

Suntem pe 1 iulie, ministrul de resort şi-a cerut deja scuze, însă e bine să reproducem declaraţia prin care-şi asuma răspunderea.



„Îmi asum încă o dată şi aici, în faţa dumneavoastră, punerea în funcţiune cu călători, până la data de 30 iunie 2020, a Magistralei M5, tronsonul Drumul Taberei - Eroilor, inclusiv staţia şi Depoul Valea Ialomiţei. Tot în această perioadă, îmi propun finalizarea achiziţiei şi livrarea în termenul contractual a materialului rulant - 13 trenuri noi până în decembrie 2023”, a declarat Lucian Bode, la audierile din comisiile de specialitate reunite, din Parlament.



Asta fără a uita ce a promis şi responsabilul anterior, ministrului pesedist Răzvan Cuc. „Mi-am asumat şi eu, şi directorul (Metrorex - n.n.) că îl vom da în trafic la sfârşitul anului (...) proiectul va fi finalizat, vorbesc de Magistrala 5 Drumul Taberei, la sfârşitul acestui an, decembrie 2019”, a precizat Cuc.



Aşadar, ce li se întâmplă politicienilor care mint? Nimic? Cum adică, ei ancorează așteptările publicului într-un anumit fel, iar când nu şi le respectă se aplică zicala câinii latră, caravana trece? Cred că nu e cazul să continui pe tema asta, cuvânt dat, gentlemen's agreement, într-o ţară dominată de elite cu origine sănătoasă, gentălmenii seamănă cu nişte ordonanţe, precum soldatul Svejk.



Însă e o bună ocaze să-mi amintesc o știre de la Antena 3, din 5 noiembrie 2011: „Şoferi, aveţi o nouă provocare în traficul bucureştean. Au început lucrările la linia de metrou care leagă Drumul Taberei de centrul Capitalei. De duminică, traficul de pe traseul şantierului se deviază pentru cel puţin un an, așa că e indicat să alegeţi rute alternative sau să vă înarmaţi cu răbdare. După ce se deviază circulaţia, lucrările încep în forţă. Deja, unii bucureşteni s-au revoltat. Şantierul le blochează locurile de parcare. Noua linie de metrou va putea fi folosită peste 4 ani”.



La acel moment, știu că am făcut și un calcul, dacă între 1975 și 1989 s-au construit 60 km de metrou, într-un ritm de 4,3 km pe an, lucrarea de 6 km începută în 2011 ar fi trebuit să fie gata pe la jumătatea lui 2013. De ce 2015?



Acum suntem însă în 2020, şi ne pregătim probabil pentru 2021 de recepţie! De la anunțul: „În 3 ani, aici VA FI stația TA de metrou. În 3 ani de aici vei face 7 minute până în centru” au trecut peste 8 ani și întrebarea e: Cât costă timpul pierdut? Care este bani?



Dacă autorităţile demarează proiecte fără să ştie cât costă, şi cât durează, înseamnă că fac doar calcule politice. Şi văzând care-i problema, avem explicaţia pentru lipsa de bun-simţ cu care-s trataţi cei care îşi pierd timpul în trafic, fiindcă asta-i principala însuşire a politicienilor.



Dar şi analiştii au o problemă. Dacă recomandă să se facă investiţii cu banii luaţi de la contribuabili, oricât ar dura, nu prea se deosebesc de politicieni.



În fine, ceea ce nu înţeleg este de ce administraţia locală a Bucureştiul, care nu participă la lucrări şi nu-i responsabilă, dar se loveşte de nemulţumirile cetăţenilor, nu indică cine e vinovat când se construiesc pasaje supraterane şi metrou şi fie costă mai mult lucrările realizate, fie au loc întârzieri când nu se plăteşte un preţ mai mare.



Practic, observăm că partidele ce se succed la guvernare sunt ferme de cultivare a prostiei. Asta, bineînţeles, dacă ele-s cele care conduc. Fiindcă dacă nu ele o fac înseamnă că vorbim nu doar de prostie, ci şi de minciună.